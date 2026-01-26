Haberler

Rap müziğin yıldızı Çakal Ergan Kayak Merkezi'nde

Rap müziğin yıldızı Çakal Ergan Kayak Merkezi'nde
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Popüler rap sanatçısı Çakal.95, Erzincan'daki Ergan Kayak Merkezi'ni ziyaret ederek kayak keyfi yaşadı. Sosyal medya paylaşımında, 'Erzincan'ı baya sevdim' ifadelerini kullandı. DJ Kürşat, merkezin ünlü isimlerin ilgisini çektiğini belirtti.

Son dönemin popüler rap sanatçılarından Çakal.95 lakaplı Emirhan Çakal, kayak yapmak için Erzincan'daki Ergan Kayak Merkezi'ni ziyaret etti.

Çakal, sosyal medya hesabından paylaştığı hikayede, "Erzincan'ı baya sevdim. Mayısta görüşmek üzere" ifadelerine yer verdi.

Ergan Kayak Merkezi'nin son dönemde ünlü isimlerin de uğrak noktası haline geldiğini belirten DJ Kürşat, merkezin her geçen gün daha fazla ilgi gördüğünü söyledi. DJ Kürşat, "Ergan Dağı'nın yıldızı her geçen gün daha da parlıyor. Rap müziğin sevilen isimlerinden Emirhan Çakal Erzincan'a gelerek kayak keyfi yaşadı. Akrobasi ustası Süleyman Atlı da buradaydı. Berk Güler'in aracılığıyla Ergan, önümüzdeki dönemde ünlü isimleri daha fazla ağırlayacak" diye konuştu. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Magazin
Piyasalar alev alev! Tarihi rekorlar art arda geldi

Piyasalar alev alev! Tarihi rekorlar art arda geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

5 günlük Deniz'i engelli bırakan hemşirenin ifadesi ortaya çıktı: Dik tutmak için yapmış olduğum uyarılardı

5 günlük bebeği engelli bırakan hemşirenin ifadesi ortaya çıktı
Davos Zirvesi'nde sıra dışı hareketlilik: O hizmete olan talep yüzde 4 bin arttı

Bir Davos klasiği! Rezillik diz boyu, talep rekor seviyelere ulaştı
Baba ve üvey oğlunun kavgası ölümle bitti

Baba ile oğlun sokağa taşan kavgası ölümle bitti
Yılmaz Güney'in ailesi, Savcı Yavuz Engin hakkında suç duyurusunda bulundu

Savcı Yavuz Engin'in mesajı Yılmaz Güney'in ailesini harekete geçirdi
5 günlük Deniz'i engelli bırakan hemşirenin ifadesi ortaya çıktı: Dik tutmak için yapmış olduğum uyarılardı

5 günlük bebeği engelli bırakan hemşirenin ifadesi ortaya çıktı
Maç sonu verdi veriştirdi! Sinan Engin'den Ederson'a olay sözler

Fener'in yıldızına verdi veriştirdi
Çırılçıplak halde caddede dolaşan şahıs Samsun'u ayağa kaldırdı

Bir ilimizi ayağa kaldıran olay! Caddede çırılçıplak dolaştı