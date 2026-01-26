Rap müziğin yıldızı Çakal Ergan Kayak Merkezi'nde

Son dönemin popüler rap sanatçılarından Çakal.95 lakaplı Emirhan Çakal, kayak yapmak için Erzincan'daki Ergan Kayak Merkezi'ni ziyaret etti.

Çakal, sosyal medya hesabından paylaştığı hikayede, "Erzincan'ı baya sevdim. Mayısta görüşmek üzere" ifadelerine yer verdi.

Ergan Kayak Merkezi'nin son dönemde ünlü isimlerin de uğrak noktası haline geldiğini belirten DJ Kürşat, merkezin her geçen gün daha fazla ilgi gördüğünü söyledi. DJ Kürşat, "Ergan Dağı'nın yıldızı her geçen gün daha da parlıyor. Rap müziğin sevilen isimlerinden Emirhan Çakal Erzincan'a gelerek kayak keyfi yaşadı. Akrobasi ustası Süleyman Atlı da buradaydı. Berk Güler'in aracılığıyla Ergan, önümüzdeki dönemde ünlü isimleri daha fazla ağırlayacak" diye konuştu. - ERZİNCAN