Rahatsızlanarak canlı yayından çıkan Seren Serengil, bugün programa çıkamadı

Dün canlı yayında rahatsızlanarak hastanelik olan Seren Serengil, bugün sunuculuk yaptığı Söylemezsem Olmaz programına çıkamadı. Şuuru bulanıklığı teşhisiyle tedavi altına alınan Serengil'in yapımcı ile tartışarak programdan kovulduğu iddia edildi.

Uzun yıllardır Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında sunuculuk yapan Seren Serengil, rahatsızlıklarından dolayı bir kez canlı yayını terk etmek zorunda kaldı. Hipertansiyon hastası olan Serengil, dün canlı yayında rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

"SEREN SERENGİL'İN ŞUURU BULANIK"

Serengil'in hastanede tedavi gördüğü esnada Instagram hesabından paylaşım yapan sevgilisi Mustafa Rahman Tohma, ünlü ismin şuur bulanıklığı yaşadığını söyleyerek "Sabah gayet iyiydi. İşine gitti ama yine ne olduysa tansiyonu 18/10. Şu an şuuru bulanık. Bir ayda 3 kez hastanelik oldu. Kendine gelince ne olduğunu öğreneceğim ve sizlerle paylaşacağım" dedi.

KAVGA SONRASI PROGRAMDAN KOVULDU MU?

Dün hastanelik olan Seren Serengil, bugün sunuculuk yaptığı Söylemezsem Olmaz programına çıkmadı. Konuyla ilgili herhangi bir paylaşım yapmayan Serengil'in program yapımcısıyla tartışarak programdan kovulduğu iddia edildi. Ebru Yaşar ile arası iyi olmayan Serengil'in programında şarkıcıyla ilgili bir haber yayınlatmak istemediği bunun üzerine de yapımcı Bilal Özbilge ile tartıştığı iddia edildi. Tartışmanın kısa sürede büyüdüğü ve Özbilge'nin Serengil'in üzerine yürüdüğü sosyal medyada konuşulan iddialar arasında.