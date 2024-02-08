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Pucca'nın ev sahibi isyan etti: Aylardır kira ödemiyor

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Pucca olarak tanınan fenomen yazar Selen Pınar Işık'ın ev sahibi iki yıldır kirasını eksik ya da geç aldığını söyleyerek "İyilikten maraz doğdu. Adli süreci başlattık. 16 aydır kira ödemeden evimizde yaşıyor" dedi.

Kitapları ve paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Pucca adıyla tanınan fenomen yazar Selen Pınar Işık'ın ev sahibi ortalığı karıştıracak açıklamalar yaptı. Pucca'nın aylardır kirasını ödemediğini söyleyen ev sahibi, yasal yollara başvurdu.

PUCCA'DAN CEVAP GELMEDİ

Pucca'nın ev sahibi olduğunu söyleyen Jale Tuncer, X hesabından ünlü ismi hedef alarak "İyilikten maraz doğdu. İki buçuk yıldır kiracımız olan Pucca, ilk bir yıl kirayı ya eksik ya da geç yatırarak geçirdi. Biz ise uzun zaman bunu önemsemeyip adli süreci çok geç başlattık. Son 16 aydır kira ödemeden evimizde yaşıyor. Eve verilen zararlar da cabası" ifadelerini kullandı.

Ev sahibinin iddiasına Pucca'dan henüz bir yanıt gelmedi.

Pucca'nın ev sahibi isyan etti: Aylardır kira ödemiyor

Pucca'nın ev sahibi isyan etti: Aylardır kira ödemiyor

Pucca'nın ev sahibi isyan etti: Aylardır kira ödemiyor

Pucca'nın ev sahibi isyan etti: Aylardır kira ödemiyor

Pucca'nın ev sahibi isyan etti: Aylardır kira ödemiyor

Ecem Altan
Ecem Altan
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Yorumlar (2)

GÖKHAN UZUNALİ :

Onlar için dert değil bu durum. Bu haberi okuyan fanatik bir hayranı ödemeyi yapmak için adresi araştırmaya başlamıştır bile.

32
0
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Erkan AKYÜZ:

İyide bize ne bunu haber yapıyorsunuz sade bir vatandaş neden haber olmuyor?

10
2
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