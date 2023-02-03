Prestij Meselesi... ÖZCAN DENİZ GALAYA GELMEDİ, AÇIKLAMA YAPTI!

Mahsun Kırmızıgül imzası taşıyan, kendisiyle birlikte Özcan Deniz ve Haluk Levent'in de şöhret olma yolculuğunu anlatan 'Prestij Meselesi' filminin galası dün akşam gerçekleşti. Haluk Levent ve Mahsun Kırmızıgül, galada kameraların karşısına geçerken; gözler Özcan Deniz'i de aradı. Geceye katılmama sebebi merak konusu olan ünlü şarkıcıdan açıklama geldi.

"GALADA OLAMADIĞIM İÇİN ÇOK ÜZGÜNÜM"

Geçtiğimiz ay Samar Dadgar ile dünyaevine giren Özcan Deniz, kendi hikayesinin de yer aldığı Prestij Meselesi'nin galasına neden katılmadığıyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı.

"Sevgili dostum" diye bahsettiği Mahsun Kırmızıgül'e başarılar dileyen ünlü şarkıcı, şu ifadeleri kullandı:

Galada olamadığım için çok üzgünüm. 3 Şubat Cuma (yarın) günü vizyon yolculuğuna başlayacak olan, bu yılın en beklenilen filmi 'Prestij Meselesi' ve sevgili dostum Mahsun Kırmızıgül'e başarılı bir vizyon yolculuğu diliyor ve şimdiden emeği geçen tüm arkadaşları kutluyorum.