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Prenses Kate'in sürpriz çiftlik ziyareti Saray'da ciddi bir paniğin olduğunu gösterdi

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Uzmanlar, Prenses Kate'in beklenmedik bir ziyaretin, Saray'ın halkı sağlık durumu hakkında güncelleme yapması baskısını daha da artırdığını belirtti. Prenses Kate ve Prens William, Windsor Çiftliği Mağazası'nda alışveriş yaparken görüldü. Biyografi yazarı Phil Dampier ve kraliyet uzmanı Tom Bower, Kate'in halka açık görünümünün sarayda panik olduğunu gösterdiğini ve halkın sağlık sorunlarıyla ilgili soruları yeniden alevlendirdiğini ifade etti.

Uzmanlar, bugün yaptıkları açıklamada, Prenses Kate'in beklenmedik bir şekilde favori çiftliğine yaptığı ziyaretin, Saray'ın halkı sağlık durumu hakkında güncelleme yapması baskısını daha da artırdığını söyledi.

Kate, Cumartesi günü Adelaide Cottage evinden sadece bir mil uzaklıkta bulunan bir mağazadan ürünler alırken Prens William ile birlikte görüldü. Windsor Çiftliği Mağazası'nda müşteriler tarafından fark edilen Kate, Sabah saatlerinde üç çocukları George, 10, Charlotte, sekiz ve Louis, beş, spor yaparken Prens William ile birlikteydi.

Biyografi yazarı Phil Dampier, Kate'in dışarıda olduğunu duyan birçok kişinin mutlu olacağını, ancak bazılarının "eğer halka açık bir şekilde görülebilecek kadar iyiyse, o zaman bize neyin yanlış olduğu söylenemez mi?" diye düşünebileceklerini ifade etti.

Kraliyet uzmanı ve araştırmacı gazeteci Tom Bower, Kate'in dışarı çıkışının Saray'da "panik" olduğunu gösterdiğini söyledi, özellikle de son Anneler Günü portresinin düzenleme karmaşası sonrası. Bower, "Görünüşü, Saray'da panik olduğunu gösteriyor. Geçen haftaki fırtına dinse bile, halkı sağlık sorunlarıyla ilgili tüm soruları yeniden alevlendirmesine izin verdiler. Danışmanları açıkça stratejilerini belirleyemiyor.Kafalarını kuma gömerek bu şekilde devam ederlerse.

Kate, Kensington Sarayı'nın Ocak ayında karın ameliyatından sonra Paskalya'dan önce halka açık olarak görülmeyeceğini belirtmesine rağmen son iki haftada dört kez görüldü. Kate'in, Paskalya Pazarı'nda kiliseye yürüyerek kraliyet görevlerine geri dönmesi bekleniyor.

Kate'in Windsor Çiftliği Mağazası'nda görünmesi, Prenses'in sağlığı hakkında bilinmeyen bir durum üzerine bir tsunami içinde daha fazla endişelenen İngiliz halkına çok ihtiyaç duyulan bir destek sağlayacaktır.

Çifti gören bir tanık, dün gece The Sun'a şunları söyledi: "Dolaşan tüm söylentilere rağmen onları orada gördüğüm için şaşırdım. Kate, alışveriş yaparken William ile birlikteydi ve mutlu ve sağlıklı görünüyordu.

"Çocuklar onlarla değildi ama sağlıklı olduğuna dair bu kadar iyi bir işaret vermesi harika. Fark edilen çiftin hiç resmi çekilmediği, Kate'in iyileşirken gizliliğe saygı göstermek istediğini söyledikleri, ancak bildirilen görünümü, resmi kraliyet etkinliklerine geri dönüşünde ilk adımlarını attığına dair umut verici bir işaret."

Prenses Kate'in sürpriz çiftlik ziyareti Saray'da ciddi bir paniğin olduğunu gösterdi

Prenses Kate'in sürpriz çiftlik ziyareti Saray'da ciddi bir paniğin olduğunu gösterdi

Prenses Kate'in sürpriz çiftlik ziyareti Saray'da ciddi bir paniğin olduğunu gösterdi

Prenses Kate'in sürpriz çiftlik ziyareti Saray'da ciddi bir paniğin olduğunu gösterdi

Haberler.com / Abdullah Teymur - Magazin

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