Üye Girişi
Haberler

Prens William'ın aldatma iddialarının odağında Rose Hanbury var

Güncelleme:

Prens William'ın eşi Kate Middleton'ı aldatma iddiaları bir kez daha gündeme geldi. 2019 yılından beri dillendirilen bu iddiaların merkezinde Rose Hanbury bulunuyor. İddialara göre, Prens William, üç çocuk sahibi oldukları eşi Kate'i aile dostları Rose Hanbury ile aldattı.Rose Hambury kimdir? ve diğer tüm detayları sizin için derledik.

İngiliz kraliyet ailesindeki önemnli isimlerden biri olan Prens William'ın eşi Kate'i soylu aile dostlarının karısı Rose Hanbury ile aldattığı iddia ediliyor. Hatta bu durumdan Kate'in de haberi olduğu söyleniyor. Prens William ile eşi Kate Middleton arasındaki "aldatma" söylentileri ilk olarak 2019 yılında ortaya atıldı. Üniversite yıllarından bu yana birlikte olan, evlilik öncesi uzun ilişkileri sırasında iki kez ayrılıp barışan William ile Kate 2011 yılında evlendi. 3 çocuk sahibi çift, sakin bir hayat yaşıyor gibi görünse de aile içinde çalkantılar sürüyor.

Prens William'ın aldatma iddialarının odağında Rose Hanbury var

EŞİNİ ALDATMA İDDİASIYLA GÜNDEME GELDİ

William'ın daha önce birkaç defa eşini aldatmasıyla gündeme geldi. William, yanında karısı Kate olmadan çıktığı bir kış tatilinde, bir grup genç kadınla gece kulübünde eğlenirken görüntülenmişti.Üstelik Prens, gündüz saatlerinde de yine aynı genç kadınlarla vakit geçirmişti. O dönemde Kate Middleton ilk bebeği George'u dünyaya getirmişti. Bu söylenti dünyaya yayıldı ama üzerine konuşulmadı.

AİLE DOSTUYLA YASAK AŞK SÖYLENTİLERİ

Bir sonraki iddia ise 2019 yılında gündeme geldi. Üstelik bu kadın, Kate ile William'ın aile dostu olanRose Hanbury'ydi Yönetmen eşi David Rocksavage ile üç çocuklu bir evliliği olan Hanbury, eski bir model ve iki çift sık sık bir araya geliyordu. Prens William'ın eşi Kate'i üçüncü çocukları Louis'ye hamileyken aile dostuyla aldattığı iddiaları gündeme geldi. William'ın karısını Rose Hanbury ile aldattığı iddiaları ortaya atıldıktan sonra Cambridge çifti, Hanbury ve kocasıyla görüşmeyi kesti. Kensington Sarayı bu iddiaları resmi olarak yalanladı. Tam aradan zaman geçip bu iddialar unutulmuşken Prenses Kate'nin Ocak ayında ameliyat olduktan sonra ortadan kaybolması ve sosyal medya hesabından çocuklarıyla paylaştığı fotoğrafın üzerinde montaj yapıldığının ortaya çıkmasıyla iddialar alevlendi.William'ın babası Charles'ın, karısı Diana'yı aldattığını bilenler bu dedikodulara inanma eğiliminde.

Prens William'ın aldatma iddialarının odağında Rose Hanbury var

ROSE HANBURY KİMDİR?

Rose Hanbury, 15 Mart 1984 doğumlu İngiliz eski model ve eski siyasi personeldir. Web sitesi tasarımcısı Timothy Hanbury ile moda tasarımcısı Emma Hanbury'nin kızıdır. Küçük kız kardeşi Marina, Durham'ın 7. Kontu Edward Lambton'un üçüncü karısıdır. 24 Haziran 2009'da 7. Cholmondeley Markisi David Cholmondeley ile evlendi. Çiftin 3 çocuğu bulunuyor.

Haberler.com / Eymen Dursun - Magazin

Kate Middleton Prens William Ünlüler Magazin Dünya Haberler

Bakmadan Geçme

Burak Çağrı Yılmaz kimdir? Zafer Partisi Antalya- Kepez Belediye Başkan adayı Burak Çağrı Yılmaz kaç yaşında, nereli? Ahmet Aktürk kimdir? CHP Adana Tufanbeyli Belediye Başkan Adayı Ahmet Aktürk kaç yaşında, nereli? Mansur Yavaş kimdir? CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş kaç yaşında, nereli? Sinem Karaca kimdir? Zafer Partisi Antalya- Demre Belediye Başkan adayı Sinem Karaca kaç yaşında, nereli? Fahrettin Şener kimdir? MHP Balıkesir Susurluk Belediye Başkan Adayı Fahrettin Şener kaç yaşında, nereli? Osman Bursa kimdir? Zafer Partisi Antalya- Serik Belediye Başkan adayı Osman Bursa kaç yaşında, nereli? Hasan Yalçın kimdir? Zafer Partisi'nin Antalya- Kumluca Belediye Başkan adayı Hasan Yalçın kaç yaşında, nereli? Kazım Arslan kimdir? MHP Balıkesir Gömeç Belediye Başkan Adayı Kazım Arslan kaç yaşında, nereli? Oya Tekin kimdir? CHP Adana Seyhan Belediye Başkan Adayı Oya Tekin kaç yaşında, nereli? Derya Günbattı kimdir? Zafer Partisi Antalya- Korkuteli Belediye Başkan adayı Derya Günbattı kaç yaşında, nereli? Hüseyin Göçmen kimdir? CHP Adana Sarıçam Belediye Başkan Adayı Hüseyin Göçmen kaç yaşında, nereli? Prens William ve Kate boşanıyor mu? Prens William Kate'i aldattı mı? Rose Hanbury kimdir? Mustafa Behiç Kurtoğlu kimdir? Zafer Partisi Antalya- Kemer Belediye Başkan adayı Mustafa Behiç Kurtoğlu kaç yaşında, nereli? Alican Karakuş kimdir? Zafer Partisi Antalya- Kaş Belediye Başkan adayı Alican Karakuş kaç yaşında, nereli? Hüseyin Özer kimdir? MHP Aydın Sultanhisar Belediye Başkan Adayı Hüseyin Özer kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title