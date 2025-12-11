Poz sırasında samimi an! Nilperi Şahinkaya'nın sevgilisine yaptığı hareket dikkatlerden kaçmadı
Bir süredir yönetmen Baturalp Bekar'la aşk yaşayan Nilperi Şahinkaya, katıldığı gecede sevgilisiyle samimi pozlarıyla dikkat çekti. Siyah mini eteğiyle şıklığını konuşturan oyuncu, poz verirken sevgilisinin üstünü başını düzeltmesi ve sıkıca sarılmasıyla gecenin en çok konuşulan isimlerinden oldu.
"Öyle Bir Geçer Zaman Ki", "Aynen Aynen", "Kiraz Mevsimi" gibi birçok yapımda rol alan Nilperi Şahinkaya bu kez farklı bir konuyla gündemde...
Bir süredir Baturalp Bekar'la ilişki yaşayan Şahinkaya, katıldığı davette sevgilisiyle birlikte objektiflere poz verdi.
Siyah mini elbisesiyle göz kamaştıran oyuncu, poz verirken zaman zaman Bekar'ın üstünü başını düzeltti. Şahinkaya'nın sevgilisine sıkıca sarılması ise gecede dikkatlerden kaçmadı.