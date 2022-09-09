Popstar yarışmasıyla ünlenen Özlem, sahnesine gelen kadının tek sözüyle şarkıcılığı bırakıp tesettüre girdi

Popstar yarışmasıyla adını duyuran, daha sonra ise şarkıcılığa devam eden Özlem Güneş, sahnesine gelen bir kadının kocasını aldattığı ve telefonda yalan söylediği ana şahit olduktan sonra mesleğini bırakarak tesettüre girdi. Güneş, olaydan çok etkilendiğini ancak kişisel hayatıyla ilgili verdiği karardan dolayı çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Türkiye'de bir döneme damga vuran Popstar yarışmasının yarışmacılarının son halleri ve özel hayatlarıyla ilgili detaylar merak ediliyor. Son olarak Popstar yarışmasında ismini duyuran Özlem Güneş'in hayat yolculuğu çok ilgi gördü. Özlem, katıldığı bir programda Popstar Alaturka macerasını ve tesettüre girme hikâyesini anlattı.

"OLDUĞUMDAM FARKLI GÖSTERMEYE ÇALIŞTILAR"

Özlem Güneş yarışmada kendisini olduğundan farklı göstermeye çalıştıklarını belirterek "Sanatçı olacaksın neden dekolte giymiyorsun?" denildiğini söyledi. Eski yarışmacı 8. haftada yapımcının kulisine gidip elenmek istediğini de açıkladı.

TEK KELİMEYLE SAHNEYİ BIRAKTI

Yarışmadan elendikten sonra sahnelere devam eden Özlem bir süre sonra dini araştırmaya başladığını söyledi. Sahnesine gelen bir kadının eşini aldattığını öğrenen yarışmacı o günden sonra bir daha da sahneye çıkmadığını da sözlerine ekledi. Özlem Güneş açıklamasında "Dönüm noktam sahnede oldu. Her akşam gelen çift var, yanlarına gittim. Telefon konuşmasını duydum o sırada çok etkilendim. Eşi çocukla evde... Midem bulandı o son sahnem oldu" dedi.

UZUN SÜRE EVDEN ÇIKMADI

Sahne hayatını tamamen bitiren Özlem Güneş, bu olayın ardından sabaha kadar ağladığını söyledi. Popstar Özlem bu olaydan bir süre sonra tüm sosyal medya hesaplarını kapattı ve uzunca bir süre de evinden dışarı çıkmadı. Sonrasında tesettüre giren Güneş, ilahiyat okuduğunu da dile getirdi.

İşte ünlü ismin son hali: