Dilan Çıtak trafikte terör estirdi! Polisin üzerine sürdü, ateş açılarak durduruldu

Dilan Çıtak trafikte terör estirdi! Polisin üzerine sürdü, ateş açılarak durduruldu
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Dilan Çıtak trafikte terör estirdi! Polisin üzerine sürdü, ateş açılarak durduruldu
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Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in kızı şarkıcı Dilan Çıtak, Bodrum'da emniyet şeridinde ilerlerken polisin dur ihtarına uymadı. Aracını polisin üzerine süren Çıtak'ı polis havaya ateş ederek durdurdu.

Daha önce havalimanında kabin memuru ve polis ile yaşadığı tartışma ile gündeme gelen şarkıcı Dilan Çıtak, yine polisle gerginlik yaşadı. Bordum Konacık Atatürk Bulvarı'nda aracıyla emniyet şeridinde ilerleyen Çıtak'a polis dur ihtarında bulundu.

POLİS HAVAYA ATEŞ AÇARAK DURDURDU

Polisin uyarısını dinlemeyen ve aracını polisin üzerine süren Çıtak'ı polis havaya ateş açarak durdurdu. Olay yerine takviye edipler sevk edilirken Çıtak olay yerinden başka bir araçla uzaklaşmaya çalıştı. Başarılı olamayan Çıtak daha sonra aracına dönerek kendini kilitledi.

Dilan Çıtak trafikte terör estirdi! Polisin üzerine sürdü, ateş açılarak durduruldu

SOYADIMI GÖRÜNCE 'KENARA ÇEK' DEDİ

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken Dilan Çıtak yaptığı açıklamada "Bu ülkeden beni defetmeye çalışıyorlar. Soyadımı görünce 'Kenara çek' dedi. Bu iyi niyet mi şimdi? Ben Ayşe, Fatma olsam bunu yapacak mıydı? Silahını çıkardı bir de" dedi.

Dilan Çıtak trafikte terör estirdi! Polisin üzerine sürdü, ateş açılarak durduruldu

DAHA ÖNCE DE UÇAKTA GERGİNLİK ÇIKARMIŞTI

Dilan Çıtak, Bodrum'dan İstanbul'a gelen Türk Hava Yolları'nın uçağında kedisi için kendisini uyaran kabin memuruna saldırmış ve kabin memurları uçağın İstanbul Havalimanı'na inişinin ardından Dilan Çıtak Tatlıses'ten şikayetçi olmuştu.

Kaynak: Haberler.com / Magazin
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Yorumlar (17)

Haber YorumlarıDemir Acer:

tek kelime sonradan gorme varos o.c.

Yorum Beğen183
Yorum Beğenme2
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Haber YorumlarıDemir Acer:

evladin olsa sevilmez o.c.

Yorum Beğen113
Yorum Beğenme2
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Haber YorumlarıSıradan Bir İnsan:

o.c. nedir ? galiba çok eski zamanlarda O.C. bur televizyon dizisiydi ABD de ?

yanıt0
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Haber Yorumlarıaykut333:

haritadan yerseç polis dayıı

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme90
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıaykut.mcse:

Babası AKP’li olmasaydı bunları yapabilir miydi?

Yorum Beğen37
Yorum Beğenme32
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıRecep Koca:

İbrahim ağa defaten yapıyor bir ayar yap.Allah kimseyi evlatla terbiye etmasin

Yorum Beğen60
Yorum Beğenme3
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