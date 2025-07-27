Dilan Çıtak trafikte terör estirdi! Polisin üzerine sürdü, ateş açılarak durduruldu
Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in kızı şarkıcı Dilan Çıtak, Bodrum'da emniyet şeridinde ilerlerken polisin dur ihtarına uymadı. Aracını polisin üzerine süren Çıtak'ı polis havaya ateş ederek durdurdu.
Daha önce havalimanında kabin memuru ve polis ile yaşadığı tartışma ile gündeme gelen şarkıcı Dilan Çıtak, yine polisle gerginlik yaşadı. Bordum Konacık Atatürk Bulvarı'nda aracıyla emniyet şeridinde ilerleyen Çıtak'a polis dur ihtarında bulundu.
POLİS HAVAYA ATEŞ AÇARAK DURDURDU
Polisin uyarısını dinlemeyen ve aracını polisin üzerine süren Çıtak'ı polis havaya ateş açarak durdurdu. Olay yerine takviye edipler sevk edilirken Çıtak olay yerinden başka bir araçla uzaklaşmaya çalıştı. Başarılı olamayan Çıtak daha sonra aracına dönerek kendini kilitledi.
SOYADIMI GÖRÜNCE 'KENARA ÇEK' DEDİ
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken Dilan Çıtak yaptığı açıklamada "Bu ülkeden beni defetmeye çalışıyorlar. Soyadımı görünce 'Kenara çek' dedi. Bu iyi niyet mi şimdi? Ben Ayşe, Fatma olsam bunu yapacak mıydı? Silahını çıkardı bir de" dedi.
DAHA ÖNCE DE UÇAKTA GERGİNLİK ÇIKARMIŞTI
Dilan Çıtak, Bodrum'dan İstanbul'a gelen Türk Hava Yolları'nın uçağında kedisi için kendisini uyaran kabin memuruna saldırmış ve kabin memurları uçağın İstanbul Havalimanı'na inişinin ardından Dilan Çıtak Tatlıses'ten şikayetçi olmuştu.