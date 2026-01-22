Polis korkusu yaşayan Merve Taşkın Türkiye'yi terk etti

Sosyal medyada paylaştığı içerikler nedeniyle hakkında pek çok soruşturma açılan fenomen Merve Taşkın, Türkiye'den ayrıldığını duyurdu. Son dönemde yaşadığı psikolojik baskıya dayanamadığını belirten Taşkın, gidişini kendisi için bir "doğum günü hediyesi" olarak tanımladı.

"GÖZALTINA ALINMA KORKUSUYLA UYUYORDUM"

Türkiye'de kaldığı son günlerde büyük bir korku ve stres altında yaşadığını ifade eden Taşkın, "Psikolojim o kadar bozulmuştu ki geceleri uyuyamıyordum. Her kapı çaldığında polis geldi sanıyordum. Eğer gece beni gözaltına almaya gelirlerse diye yatağımın kenarına hep kıyafet koyuyor, ben evde yokken aç kalmasın diye kedim için etrafa mama ve su bırakıyordum." dedi.

"SENİ ÖZLEYECEĞİM TÜRKİYE"

Yaşadığı bu "tükenmişlik" halinden kurtulmak için ani bir karar aldığını belirten fenomen, gidiş sürecini şu sözlerle anlattı:

"Günlerimi böyle geçiremeyeceğimi fark edip kendime doğum günü hediyesi olarak tek yön gidiş bileti aldım ve gittim. Hiçbir planım yok. Yaptığım seçimin sonucu ne olur bilmiyorum ama hiç denememek bana daha kötü hissettiriyordu. Seni özleyeceğim Türkiye."

Taşkın, paylaşımını Türkiye'ye veda ederek sonlandırırken, yeni hayatına dair henüz bir rota belirlemediğini de sözlerine ekledi.