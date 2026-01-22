Haberler

Polis korkusu yaşayan Merve Taşkın Türkiye'yi terk etti

Polis korkusu yaşayan Merve Taşkın Türkiye'yi terk etti
Hakkında açılan davalarla sık sık gündeme gelen Merve Taşkın, Türkiye'yi terk ettiğini açıkladı. Taşkın, "Her kapı çaldığında polis geldi sanıyordum. Eğer gece beni gözaltına almaya gelirlerse diye yatağımın kenarına hep kıyafet koyuyordum. Günlerimi böyle geçiremeyeceğimi fark edip kendime doğum günü hediyesi olarak tek yön gidiş bileti aldım ve gittim" dedi.

  • Merve Taşkın, sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında açılan soruşturmalar sonrasında Türkiye'den ayrıldı.
  • Merve Taşkın, Türkiye'deki son günlerinde polis tarafından gözaltına alınma korkusu yaşadığını ve psikolojik baskı nedeniyle uyku sorunları çektiğini belirtti.
  • Merve Taşkın, Türkiye'den ayrılışını doğum günü hediyesi olarak tanımladı ve yeni hayatı için henüz bir planı olmadığını ifade etti.

Sosyal medyada paylaştığı içerikler nedeniyle hakkında pek çok soruşturma açılan fenomen Merve Taşkın, Türkiye'den ayrıldığını duyurdu. Son dönemde yaşadığı psikolojik baskıya dayanamadığını belirten Taşkın, gidişini kendisi için bir "doğum günü hediyesi" olarak tanımladı.

"GÖZALTINA ALINMA KORKUSUYLA UYUYORDUM"

Türkiye'de kaldığı son günlerde büyük bir korku ve stres altında yaşadığını ifade eden Taşkın, "Psikolojim o kadar bozulmuştu ki geceleri uyuyamıyordum. Her kapı çaldığında polis geldi sanıyordum. Eğer gece beni gözaltına almaya gelirlerse diye yatağımın kenarına hep kıyafet koyuyor, ben evde yokken aç kalmasın diye kedim için etrafa mama ve su bırakıyordum." dedi.

"SENİ ÖZLEYECEĞİM TÜRKİYE"

Yaşadığı bu "tükenmişlik" halinden kurtulmak için ani bir karar aldığını belirten fenomen, gidiş sürecini şu sözlerle anlattı:

"Günlerimi böyle geçiremeyeceğimi fark edip kendime doğum günü hediyesi olarak tek yön gidiş bileti aldım ve gittim. Hiçbir planım yok. Yaptığım seçimin sonucu ne olur bilmiyorum ama hiç denememek bana daha kötü hissettiriyordu. Seni özleyeceğim Türkiye."

Taşkın, paylaşımını Türkiye'ye veda ederek sonlandırırken, yeni hayatına dair henüz bir rota belirlemediğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: Haberler.com / Magazin
Yorumlar (5)

Haber YorumlarıCaner Alp:

Darısı diğer opu ların başına gidip dönmesinler

Yorum Beğen56
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHakan Acar:

Videolarını en çok sen izliyormuşsun ?

yanıt2
yanıt2
Haber Yorumlarıtahsin bueyuekkol:

Korku varsa bi neden var demek

Yorum Beğen29
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıx5xt5zw27v:

Yollun acik olsun haklısın böyle yaşanmaz lsallah kırmızı bülten ile aranmasın vallah hemen paketleyip yolluyorlar Türkiye ye

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHakan Acar:

Böyle malı mülkü olan birisinin ülkeden gitmesi gayet doğal. Malını mülkünü daha rahat sergilemesi dileklerimle..

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla

