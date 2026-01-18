Haberler

Pınar Deniz yeni imajıyla göz kamaştırdı

Pınar Deniz yeni imajıyla göz kamaştırdı
Anne olduktan sonra kameralardan uzak kalan oyuncu Pınar Deniz, Joy Awards Ödül Töreni'nde yeni imajıyla büyüledi. Ekranlara döneceğini ifade eden Deniz, modern saç kesimi ve tercih ettiği elbisesiyle beğeni topladı.

  • Pınar Deniz, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Joy Awards 2026 gecesine katıldı.
  • Pınar Deniz, Elle dergisine verdiği röportajda ekranlara geri döneceğini açıkladı.

Ünlü oyuncu Pınar Deniz, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Joy Awards 2026 gecesinde lavanta halıdaki şıklığıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Anne olduktan sonra kameralardan uzak kalan Deniz, zarif tarzı ve yenilenen imajıyla gecenin öne çıkan isimleri arasında yer aldı.

YENİ İMAJI BEĞENİ TOPLADI

Anne olduktan sonra setlere ara veren ve son olarak "Yargı" dizisiyle izleyici karşısına çıkan Pınar Deniz'in yüzündeki değişim ve cildinin parlaklığı gözlerden kaçmadı. Modern saç kesimi, doğal makyajı ve hafif dalgalı saçlarıyla kombini tamamlayan oyuncu, tercih ettiği elbiseyle de sosyal medyada beğeni topladı. Deniz'in yeni imajı kısa sürede magazin gündeminde geniş yer buldu.

"EVET, DÖNÜYORUM" SÖZLERİYLE HEYECANLANDIRDI

Pınar Deniz, Elle dergisine verdiği röportajda kendisine yöneltilen "Yeniden sahalara dönüyor musunuz?" sorusuna net bir yanıt verdi. Ünlü oyuncu, "Evet, dönüyorum" sözleriyle ekranlara geri döneceğinin sinyalini verdi ve hayranlarını heyecanlandırdı.

