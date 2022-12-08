Pınar Deniz'in alay konusu olan konuşması Rihanna'dan alıntı mı? Sözleri neredeyse aynı

"En İyi Kadın Oyuncu Ödülü" aldığı Altın Kelebek Ödül Töreni'nde yaptığı konuşmayla sosyal medyanın diline düşen Pınar Deniz'in sözlerinin sırrı çözüldü. Deniz'in sözleri, dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna'nın 5 yıl önce bir törende yaptığı konuşmayla benzer olduğu ortaya çıktı.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisinin başrol oyuncusu Pınar Deniz, önceki akşam düzenlenen Altın Kelebek Ödül Töreni'nde "En İyi Kadın Oyuncu" seçildi. Ödülünü aldıktan sonra yaptığı konuşmayla sosyal medyanın gündemine oturan ve tepki çeken Deniz'in Rihanna'yı örnek alarak bir konuşma yaptığı ileri sürüldü.

"DÜNYAYI KURTARMA İSTEĞİ BENİ OYUNCU YAPTI"

Ödülünü aldıktan sonra konuşma yapan Pınar Deniz, "Çocukken duygulardan çok korkardım. Çünkü yansıtabildiğim tek duygu öfkeydi... Herhalde başka bir duygu ile tanışmadığımdan olabilir. Sonra bir film izledim. İzlediğim filmde para yüzünden çocukları katlediyorlardı ve ben bundan çok etkilendim, sabahlara kadar ağladım. Hızımı alamayıp metroda ağlayarak arkadaşıma şunları söyledim; 'Benim bu dünyayı kurtarmam lazım, insanlara yardım etmem ve onlara dokunmam lazım' dedim ve tam bu duygu beni şu an oyuncu yaptı" ifadelerini kullandı.

RIHANNA'NIN SÖZLERİNİ Mİ ÖRNEK ALDI?

Deniz'in bu sözleri Rihanna'nın 5 sene önce Harvard'da yaptığı konuşmaya benzetildi. Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, yıllar önce yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullanmıştı: "5 veya 6 yaşlarındayken reklamları gördüğümü ve dünyanın başka yerlerinde diğer çocukların acı çektiğini izlediğimi hatırlıyorum. Ve bilirsiniz bu reklamlarda '25 Cent verebilir bir çocuğun hayatını kurtarabilirsiniz.' diyordu. Ve ben de kendi kendime düşünürdüm çocukları kurtarabilmek için kaç tane 25 Cent biriktirebileceğimi merak ediyorum ve kendime şöyle dedim 'büyüdüğümde, zengin olduğumda, dünyadaki tüm çocukları kurtaracağım."

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