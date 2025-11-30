Haberler

Pınar Altuğ'un 19 yaşındaki hali şok etti! Görenler bir daha bakıyor

Pınar Altuğ'un 19 yaşındaki hali şok etti! Görenler bir daha bakıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ekranların sevilen isimlerinden Pınar Altuğ, 19 yaşındaki halini sosyal medyada paylaşarak takipçilerinin beğenisini topladı. 51 yaşındaki oyuncunun zamana meydan okuyan güzelliği, sosyal medyada adeta yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

  • Pınar Altuğ, Instagram'da 19 yaşındayken çekilen bir fotoğrafını paylaştı.
  • Pınar Altuğ, 51 yaşında ve 17 yıldır Yağmur Atacan ile evli.
  • Pınar Altuğ, Çocuklar Duymasın dizisindeki Meltem karakteriyle tanınıyor.

Ekranların sevilen ismi Pınar Altuğ, Instagram'da paylaştığı nostaljik bir fotoğrafıyla takipçilerinin beğenisini topladı. 19 yaşındayken çekilen karesini paylaşan oyuncu, kısa sürede yüzlerce yorum ve beğeni aldı. Takipçileri, Altuğ'un zamana meydan okuyan güzelliğini övgü dolu sözlerle dile getirdi.

"ÇOCUKLAR DUYMASIN" İLE HAFIZALARA KAZINDI

Çocuklar Duymasın dizisindeki Meltem karakteriyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ, hem oyunculuğu hem de özel hayatıyla magazin gündeminde adından söz ettirmeye devam ediyor.

Pınar Altuğ, takipçileriyle 19 yaşındaki halini paylaştı! Gören dönüp bir daha baktı

"HAYATIMIN EN CESUR KARARI..."

Kendinden 9 yaş küçük eşi Yağmur Atacan ile 17 yıldır evli olan Altuğ, yaş farkıyla ilgili yorumlara aldırış etmiyor. Geçtiğimiz günlerde bir programda evliliğine dair konuşan oyuncu, "Mutlu bir evliliğimiz var ve başkalarına hesap vermek zorunda değiliz. Hayatımın en cesur kararı kocamla olmaktı" ifadelerini kullanmıştı.

Pınar Altuğ, takipçileriyle 19 yaşındaki halini paylaştı! Gören dönüp bir daha baktı

TAKİPÇİLERİNİ NOSTALJİK BİR YOLCULUĞA ÇIKARDI

51 yaşındaki Altuğ, son olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımıyla takipçilerini nostaljik bir yolculuğa çıkardı. Ünlü oyuncu, "Buyurun, size 19 yaşındaki Pınar!" notunu düşerek, 19 yaşındayken çekilen bir fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu.

Pınar Altuğ, takipçileriyle 19 yaşındaki halini paylaştı! Gören dönüp bir daha baktı

YORUM YAĞMURUNA TUTULDU

Pınar Altuğ'un gençlik fotoğrafı, sosyal medyada kısa sürede geniş yankı buldu. Takipçileri, fotoğrafı "Doğal güzellik", "Her haliyle güzel" ve "Çok hoş" gibi yorumlarla övdü; paylaşım hızla etkileşim aldı.

Kaynak: Haberler.com / Magazin
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıBandorma:

Hızlı çöktü

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ne altın ne dolar! İslam Memiş'ten 2026'nın yatırım şampiyonu tahmini

Ne altın ne dolar! İslam Memiş'ten 2026'nın yatırım şampiyonu tahmini
Netanyahu, İsrail Cumhurbaşkanı'ndan resmen af talep etti

Netanyahu, Cumhurbaşkanı'ndan resmen affını istedi
Ankara'da telebar operasyonu! 56 kişi gözaltına alındı

Şehri ayağa kaldıran telebar operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, hava gücünü sahneye çıkardı

Kuzey Kore liderinden tüm dünyaya mesaj! Göz dağı verdi
Ne altın ne dolar! İslam Memiş'ten 2026'nın yatırım şampiyonu tahmini

Ne altın ne dolar! İslam Memiş'ten 2026'nın yatırım şampiyonu tahmini
AK Partili Tayyar'dan olay iddia: Öcalan 'Süreç başarılı olmazsa Bahçeli'ye darbe yapılacak' dedi

"Süreç başarılı olmazsa Bahçeli'ye darbe yapılacak"
Dubai'de canlı yayında dayak skandalı:MMA dövüşçüsü, Subo'yu yere serdi

Canlı yayında öldüresiye dayak! MMA dövüşçüsü öfkesine hakim olamadı
Real Madrid'den binlerce beğeni alan Arda Güler paylaşımı

Real Madrid'den binlerce beğeni alan Arda Güler paylaşımı
Japon deprem uzmanından dikkat çeken uyarı: Çantanızda mutlaka tuz ve streç film bulunmalı

Çantanızda bu 2 şey mutlaka bulunmalı! Biri tuz diğeri daha ilginç
Taş, sopa ve bıçaklar kullanıldı! İki grup arasında kavga

Taş, sopa ve bıçaklar kullanıldı! İki grup arasında kavga
25 ülkeye ihracat yapıyordu! Türkiye'nin gıda devi iflasın eşiğinde

Türkiye'nin gıda devi iflas bayrağını çekti
Sokaklar göle döndü ama o balkondan olta attı

Sokaklar göle döndü ama o balkondan olta attı
Trabzon-Bayburt sınırında yapılıyor! 3 bin 140 metre rakımda yükselecek

İki ilimizin sınırında yapılıyor! 3 bin 140 metre rakımda yükselecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.