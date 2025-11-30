Pınar Altuğ'un 19 yaşındaki hali şok etti! Görenler bir daha bakıyor

Ekranların sevilen ismi Pınar Altuğ, Instagram'da paylaştığı nostaljik bir fotoğrafıyla takipçilerinin beğenisini topladı. 19 yaşındayken çekilen karesini paylaşan oyuncu, kısa sürede yüzlerce yorum ve beğeni aldı. Takipçileri, Altuğ'un zamana meydan okuyan güzelliğini övgü dolu sözlerle dile getirdi.

"ÇOCUKLAR DUYMASIN" İLE HAFIZALARA KAZINDI

Çocuklar Duymasın dizisindeki Meltem karakteriyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ, hem oyunculuğu hem de özel hayatıyla magazin gündeminde adından söz ettirmeye devam ediyor.

"HAYATIMIN EN CESUR KARARI..."

Kendinden 9 yaş küçük eşi Yağmur Atacan ile 17 yıldır evli olan Altuğ, yaş farkıyla ilgili yorumlara aldırış etmiyor. Geçtiğimiz günlerde bir programda evliliğine dair konuşan oyuncu, "Mutlu bir evliliğimiz var ve başkalarına hesap vermek zorunda değiliz. Hayatımın en cesur kararı kocamla olmaktı" ifadelerini kullanmıştı.

TAKİPÇİLERİNİ NOSTALJİK BİR YOLCULUĞA ÇIKARDI

51 yaşındaki Altuğ, son olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımıyla takipçilerini nostaljik bir yolculuğa çıkardı. Ünlü oyuncu, "Buyurun, size 19 yaşındaki Pınar!" notunu düşerek, 19 yaşındayken çekilen bir fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu.

YORUM YAĞMURUNA TUTULDU

Pınar Altuğ'un gençlik fotoğrafı, sosyal medyada kısa sürede geniş yankı buldu. Takipçileri, fotoğrafı "Doğal güzellik", "Her haliyle güzel" ve "Çok hoş" gibi yorumlarla övdü; paylaşım hızla etkileşim aldı.