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Photoshopun dozunu kaçıran Emel Müftüoğlu, Selda Bağcan'ı tanınmayacak hale getirdi

Magazin Haberleri

Emel Müftüoğlu, önceki gün Demet Akbağ ve Selda Bağcan ile buluşup hastaneye gitti. Sosyal medya hesabından ünlü isimlerle fotoğrafını paylaşan Müftüoğlu, herkese photoshop yaptı. Doğallığıyla tanınan Bağcan'ın photoshoplu halini görenler tanıyamadı.

Şarkıcı ve oyuncu Emel Müftüoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor. Önceki gün Demet Akbağ ve Selda Bağcan ile buluşan Müftüoğlu, o anları sosyal medya hesabından yayınlarken photoshopun dozunu kaçırdı.

ÜNLÜ İSİMLERİ TANIYAMADILAR

Buluşmadan bir kareyi Instagram hesabından paylaşan Müftüoğlu, kendisine photoshop yaparken Akbağ ve Bağcan'ı a ihmal etmedi. Doğallıklarıyla tanınan Bağcan ve Akbağ'ın photoshoplu halini gören sosyal medya kullanıcıları tanımakta güçlük çekti. Bağcan'ın değişimine sessiz kalamayan kullanıcılar "Hiç photoshop yapmaya gerek görmeyen Selda Bağcan sayenizde photoshoplanmış" yorumunu yaptı.

Photoshopun dozunu kaçıran Emel Müftüoğlu, Selda Bağcan'ı tanınmayacak hale getirdi

Photoshopun dozunu kaçıran Emel Müftüoğlu, Selda Bağcan'ı tanınmayacak hale getirdi

Photoshopun dozunu kaçıran Emel Müftüoğlu, Selda Bağcan'ı tanınmayacak hale getirdi

Photoshopun dozunu kaçıran Emel Müftüoğlu, Selda Bağcan'ı tanınmayacak hale getirdi

Ecem Altan
Ecem Altan
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Emel Müftüoğlu Selda Bağcan Demet Akbağ Magazin Haberler

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