Paylaşımlarıyla Haluk Levent'i hedef alan Deniz Akkaya, Instagram hesabını kapattı

Manken Deniz Akkaya, günlerdir deprem bölgelerinde yaptığı yardımlarla gündemden düşmeyen Haluk Levent'i hedef alarak sosyal medya hesabından peş peşe paylaşımlar yaptı. Levent'i dolandırıcılıkla suçlayan Akkaya, son hamlesiyle de dikkat çekti.

HESABINI KAPATTI

Haluk Levent'le ilgili yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken ve kısa sürede sosyal medyada gündem olan Deniz Akkaya, binlerce takipçisinin bulunduğu Instagram hesabını kapattı. Hamlesiyle dikkat çeken Akkaya, herhangi bir açıklama yapmadı.

DENİZ AKKAYA VE HALUK LEVENT ARASINDA NE OLDU?

Deniz Akkaya, günlerdir deprem bölgesinde yaptığı yardımlarla gündeme gelen Haluk Levent'i hedef alarak "Duruşsuzluk böyle bir şey. Saklayacak şeyi olmayan adam gibi dik dur. İki ay öncesinde dolandırdığın insanlar yayına çıkmak için bekliyor. Az kaldı hazırlan" dedi. Levent'in Sezgin Baran Korkmaz ile bir fotoğrafını yayınlayan Akkaya, "Sezgin Baran Korkmaz ile el ele bir insana para teslim eden insanlar cahildir! Bu bir özel uçak fotoğrafı değil, bu geçmiş davaları değil. Bu fotoğrafın açıklaması yoktur" ifadelerini kullandı.

HALUK LEVENT'TEN TEPKİ: ŞEYTANIN YER YÜZÜNDEKİ TEMSİLCİSİ

Deniz Akkaya'nın magazin gündemine bomba gibi düşen paylaşımlarına Twitter hesabından cevap veren Haluk Levent ise şu ifadeleri kullandı: "Şeytanın yeryüzündeki temsilcileri magazinden vurmaya da başladılar. Allah için vurun da şimdi yapmayın. Köylerde donanlar, evsizler, yakınlarının cesedini bulamayanlar canhıraş. Whatsapp hatlarımız çığlık çığlığa. Şimdi ben ara verdim ve cevap yazıyorum Zamana yazık değil mi?"

"KONSER FATURAM ÇIKARSA REZİL RÜSVA OLMAYA HAZIRIM"

"Sayın Cumhurbaşkanımızla da fotoğrafı olan Sezgin Baran Korkmaz'ın bütün parasını Ahbap üzerinden akladığımı yazıyor Deniz Akkaya. Yahu bu devletin denetimcileri, MASAK'ı istihbaratı yarım akıllı mı? Siz biliyorsunuz da onlar bilmiyor mu? Bu sayfada 7 yıldır 'heyyo' deyip menemen yapıyorum pasta yapıyorum evlerde günümü geçiriyorum dayanışma adına. Bir gün Sezgin Baran aradı. 'Şirketimizin gecesine çıkar mısın?' dedi. 'Kaç lira olur?' dedi. Ben de ben para almayayım sen 5 ailenin tüm sıkıntılarını çöz dedim! Çözdü. Önce olmaz demişti. Sonra sorunları çözdü. Ve aşağıda isimleri bulunan ailelerin tüm masraflarını ödedi. Ben de sözümü tuttum ve konsere çıktım. Eğer ki konser faturam çıkarsa şimdi rezil rüsva olmaya hazırım."

"DENİZ AKKAYA'YA 5 MİLYONLUK DAVA AÇIP DEPREMZEDELER İÇİN KULLANACAĞIM"

"İşte bunlardan dolayı konseri verdim orkestra parası dahi almadım. Şimdi ben bu konularla ilgilenmeyeyim diyorum diyorum da olmuyor. Binlerce gönüllü var yanımda ve haber siteleri hemen haber yapıyor. İçim açıyor. Ve depremzedeler ile uğraşacağıma cevap veriyorum ha bire. Tekrar ediyorum! Karalayın bağırın isyan edin iftira atın. Yemin ederim kabulüm. Ama şimdi değil ya şimdi değil! Ve Deniz Akkaya. 5 milyonluk tazminat davası açıp depremzedelere kullanacağım. Mahkemenin takdiri kaç lira ise artık. Sonuçta zaten mahkum olacaksın. Ayıptır."

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