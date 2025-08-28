Park Afyon 10. Yıl Festivali’ni Kutluyor

Park Afyon Alışveriş Merkezi, 9-14 Eylül 2025 tarihleri arasında düzenleyeceği 10.'ncu Yıl Festivali ile ziyaretçilerini unutulmaz bir etkinlik programı ile buluşturacak.

Afyonkarahisar'ın en büyük yaşam ve alışveriş merkezi olan Park Afyon, 10.'ncu yılını müzikten eğlenceye, gastronomiden çocuk etkinliklerine kadar birçok farklı deneyimle kutlamaya hazırlanıyor. Festival kapsamında 11 Eylül'de ünlü DJ Hakan Küfündür, 12 Eylül'de güçlü sahne performansı ile Gökçe ve 13 Eylül'de sevilen sanatçı Oğuzhan Koç müzikseverlerle buluşacak. Tüm konserler ücretsiz olarak gerçekleşecek ve Afyonkarahisar halkına keyifli anlar yaşatacak. Festival süresince ziyaretçiler, farklı lezzetlerin sunulacağı yeme-içme stantlarını deneyimleyebilecek. Çocuklar için özel olarak hazırlanan oyun alanları ve yüz boyama etkinlikleri küçük ziyaretçilere eğlenceli anlar yaşatacak. Ayrıca gün boyunca düzenlenecek mini konserler ve sürpriz aktiviteler festivale renk katacak. Park Afyon Alışveriş Merkezi Müdürü Emrah Aras, yaptığı açıklamada, "10 yıldır Afyonkarahisar'a sadece alışveriş değil, sosyal yaşam ve eğlence alanında da değer katıyoruz. Bu özel yıldönümünü ziyaretçilerimizle birlikte coşkuyla kutlamak bizim için byk mutluluk. Tüm halkımızı 9 - 14 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek 10. Yıl Festivalimize davet ediyoruz" ifadelerini kullandı. - AFYONKARAHİSAR