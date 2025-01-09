ABD cehennemi yaşıyor! Paris Hilton, evini alevlerin yuttuğu anları canlı yayında izledi

ABD'nin California eyaletinin Los Angeles kentinde çıkan orman yangın Hollywood'a sıçradı. 100 bin kişi için tahliye emri verilen yangında can kaybı 5'e yükselirken bölgeden gelen görüntüler durumun vahametini gözler önüne serdi.

PARİS HİLTON'UN EVİ DE KÜL OLDU

Dünyanın süper gücü olarak tabir edilen ABD'ye cehennemi yaşatan yangında Paris Hilton'un da evinin yandığı ortaya çıktı. Canlı yayında evinin yanışını izleyen Hilton, duygusal bir mesaj paylaştı.

"YIKIM HAYAL BİLE EDİLEMEZ"

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Hilton, "Kelimelerin ötesinde kalbim kırık. Ailemle oturmak, haberleri izlemek ve Malibu'daki evimizin canlı yayında yanıp kül olduğunu görmek kimsenin yaşamaması gereken bir şey.Bu ev çok değerli hatıralar biriktirdiğimiz bir yerdi. Phoenix'in ilk adımlarını attığı ve Londra ile bir ömür boyu anılar inşa etmeyi hayal ettiğimiz yer. Kayıp çok ağır olsa da, ailemin ve evcil hayvanlarımın güvende olduğu için minnettarım. Kalbim ve dualarım bu yangınlardan etkilenen tüm ailelere gidiyor. Evlerini, anılarını ve sevgili hayvanlarını kaybeden tüm insanlara. Hala tehlikede olanlar ya da daha büyük kayıpların yasını tutanlar için acılarım. Yıkım hayal bile edilemez" ifadelerini kullandı.

İTFAİYE EKİPLERİNE ÖVGÜ

Sözlerinin devamında "Bu kadar çok kişinin bugün ev dedikleri yer olmadan uyandığını bilmek gerçekten üzücü" diyen Hilton, şöyle devam etti: "Bizi korumak için hayatlarını tehlikeye atan cesur itfaiyeciler ve ilk müdahale ekiplerine - sizler gerçek kahramanlarsınız. Cesaretiniz, adanmışlığınız ve hayatları kurtarmak ve bu hayal edilemez savaşta savaşmak için yaptığınız inanılmaz fedakarlıklar için çok minnettarım. Tüm kalbimle teşekkür ederim. Lütfen herkes güvende olsun ve tahliye emirlerine uysun. Birbirimizi koruyalım ve bu yangınların bir an önce kontrol altına alınacağını umut edelim. Hepinize çok fazla sevgi ve güç gönderiyorum. Bu işte birlikteyiz."

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 5'E YÜKSELDİ

Pasadena ve Altadena bölgesinde dün akşam yerel saatle 18.30 sularında başlayan Eaton yangınında şimdiye kadar 2 bin 227 dönümlük alan yok oldu. Los Angeles County İtfaiye Şefi Anthony C. Marrone, Angeles Ulusal Ormanı ve Altadena bölgesindeki Eaton yangınında 5 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Marrone, yangında çok sayıda kişinin yaralandığını ve yüzlerce evin de küle döndüğünü duyurdu.

BÜYÜK BİR KAOS YAŞANIYOR

Kuru hava şartları ve güçlü rüzgarların etkisiyle çıkan yangınlar, felaket bölgelerinin dışında da kaosa neden oldu. Yangın nedeniyle bu sabah bölgede yaklaşık 300 bin kullanıcıya elektrik verilemedi. Yangın nedeniyle ayrıca Los Angeles'ın bazı bölgelerinde hava kirliliği tehlikeli seviyelere ulaştı. Yetkililer yaşlılar, çocuklar, hamileler ve kalp ya da akciğer hastalığı olan bireylere tedbir alma ve aktivite düzeylerini düşük tutma çağrısı yaptı.

EKONOMİK KAYIP 57 MİLYAR DOLAR

Dünya çapında hava tahmini hizmeti veren AccuWeather, California'daki orman yangınlarının ekonomik maliyetine ilişkin öncü tahminlerini paylaştı. Buna göre, California'daki orman yangınlarından kaynaklanan toplam hasar ve ekonomik kaybın 52 milyar dolar ile 57 milyar dolar arasında olabileceği tahmin edildi.