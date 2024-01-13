Pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli, canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı

Bir süredir pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli, Demet ve Jess ile Gel Konuşalım programına konuk oldu. Tedavi sürecinden de bahseden ünlü isim, yanında olan herkes teşekkür ederken gözyaşlarına hakim olamadı.

"49 KİLOYA DÜŞTÜM, CAN PAZARINDAYIM"

Sağlık durumundan bahseden Tanyeli, "Tedavi için Küba'ya gittim ama oradaki aşı bana olmadı. Akrep zehri almaya başladım ama o da bir süre sonra alerji yapmaya başladı. Ömrü hayatıma düşmediğim 49 kiloya düştüm. Hiçbir şey yiyemez hale geldim. Radyoterapi yaptırdık eğer küçüldüyse önümüzdeki hafta beni çok büyük bir ameliyat bekliyor. Pankreastaki tümörün yayılıp yayılmadığını öğreneceğiz. Küçülüp beni ameliyata alırlarsa bu hastalıktan kurtuluyorum. Bu Allah'tan gelen davetsiz bir misafir o yüzden de sonuna kadar tevekkülüm var. Can pazarındayım, negatif şeyleri dile getirmiyorum" dedi.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Hastalığını nasıl fark ettiğini ve bu süreçte kendisini yalnız bırakmayan dostlarından bahsederken gözyaşlarına hakim olamayan Tanyeli, "Ben zatürre olduğumu zannettim iyileşmeyince check up yaptırdığımda pankreası öğrendim. Bu hafta benim doğum günü haftam. Dostlarım bana çok büyük emek verdi. Ben çok hazırlıksız yakalandım. Haluk Şentürk, Yıldız Tilbe, Işın Karaca, Zara, Yonca Evcimik, Ebru Gündeş, Sibel Can ve tüm dostlarım bir araya geldi bu da beni çok duygulandırıyor. 14 Ocak'ta doğum günümü kutlayacağız. Bu destek ve moral gecesine döndü. Doğum günümde dostlarımın yanında olmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.