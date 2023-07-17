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Özlem Yıldız, oğluna "Çirkin" diyen takipçisine tepki gösterdi: Allah kimseye kalp çirkinliği vermesin

Magazin Haberleri

Sunucu Özlem Yıldız sosyal medya hesabından oğluyla tatilde çektirdiği bir fotoğrafı paylaştı. Bir takipçisinin oğlu için "Çirkin" yorumu yapmasına sinirlenen Yıldız, "Bu nasıl bir üsluptur. Allah kimseye kalp çirkinliği vermesin" dedi.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Konuştukça isimli programın sunuculuğunu üstlenen Özlem Yıldız, şimdilerde oğlu Demir'le tatil yapıyor. Sosyal medya hesabından oğluyla paylaşım yapan Yıldız, bir takipçisinin "Çirkin" yorumunu görünce tepki gösterdi.

"ALLAH KALP ÇİRKİNLİĞİ VERMESİN"

Sinan Serter ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Demir'i kucağına alan Özlem Yıldız, gözlerden uzak büyüttüğü çocuğuyla Instagram'dan bir fotoğrafını paylaştı. Bir kadın takipçisinin oğlu için "Bu çirkin çocuk değil mi?" yorumuna sinirlenen Yıldız, tepki göstererek şunları yazdı: "Görüyorum ki annesiniz. Öncelikle bir anne olarak başkasının evladına çirkin demek nasıl bir üsluptur. Allah kimseye kalp çirkinliği vermesin" dedi.

Özlem Yıldız, oğluna 'Çirkin' diyen takipçisine tepki gösterdi: Allah kimseye kalp çirkinliği vermesin

Özlem Yıldız, oğluna 'Çirkin' diyen takipçisine tepki gösterdi: Allah kimseye kalp çirkinliği vermesin

Özlem Yıldız, oğluna 'Çirkin' diyen takipçisine tepki gösterdi: Allah kimseye kalp çirkinliği vermesin

Özlem Yıldız, oğluna 'Çirkin' diyen takipçisine tepki gösterdi: Allah kimseye kalp çirkinliği vermesin

Ecem Altan
Ecem Altan
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Özlem Yıldız Instagram Magazin Haberler

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Yorumlar (2)

Aydın Elmalı:

Çocuğun maşallahı var, ana sıda güzel oğluda yakışıklı

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rap düelloları:

Belki nazar değmesin diye öyle yazmıştır

Cevap Yaz21Yayından Kaldır
500
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