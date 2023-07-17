Özlem Yıldız, oğluna 'Çirkin' diyen takipçisine tepki gösterdi: Allah kimseye kalp çirkinliği vermesin

Sunucu Özlem Yıldız sosyal medya hesabından oğluyla tatilde çektirdiği bir fotoğrafı paylaştı. Bir takipçisinin oğlu için "Çirkin" yorumu yapmasına sinirlenen Yıldız, "Bu nasıl bir üsluptur. Allah kimseye kalp çirkinliği vermesin" dedi.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Konuştukça isimli programın sunuculuğunu üstlenen Özlem Yıldız, şimdilerde oğlu Demir'le tatil yapıyor. Sosyal medya hesabından oğluyla paylaşım yapan Yıldız, bir takipçisinin "Çirkin" yorumunu görünce tepki gösterdi.

"ALLAH KALP ÇİRKİNLİĞİ VERMESİN"

Sinan Serter ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Demir'i kucağına alan Özlem Yıldız, gözlerden uzak büyüttüğü çocuğuyla Instagram'dan bir fotoğrafını paylaştı. Bir kadın takipçisinin oğlu için "Bu çirkin çocuk değil mi?" yorumuna sinirlenen Yıldız, tepki göstererek şunları yazdı: "Görüyorum ki annesiniz. Öncelikle bir anne olarak başkasının evladına çirkin demek nasıl bir üsluptur. Allah kimseye kalp çirkinliği vermesin" dedi.