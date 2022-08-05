Özgü Namal... ÇILGINA DÖNDÜ, 'BEN ONLAR GİBİ DEĞİLİM!'

Özgü Namal'çocuklarımı çekemezsin ben onlar gibi değilim' dedi küplere bindi oğlu Nefes, "Fotoğrafları silmeyin ben gazeteye çıkmak istiyorum" diyerek gülümsetti.

Özgü Namal uzun süre sonra çocukları ile Bodrum'da görüntülendi.

"ÇOCUKLARIMI ÇEKEMEZSİN"

Takvim'de yer alan habere göre; şezlongunda arkadaşları ile sohbet eden Özgü Namal, basın mensuplarının kendisini görüntülediğini fark edince tadı kaçtı.

Hemen üstünü giyen oyuncu, çocukları Nefes ve Elem Su'yu yanına çağırarak, plajı terk etmek üzere yürümeye başladı.

Namal, fotoğraflarını çeken gazetecilere ise "Çocuklarımı çekemezsin. Hemen buraya gel, gel Buraya" diyerek sert çıktı.

"HEMEN SİL O FOTOĞRAFLARI"

Gazetecilerin yanına gelmesine rağmen sakinleşmeyen oyuncu, "Çocuklarımı çekmeni istemiyorum.

Burası özel bir alan, sen beni çekemezsin. Hemen sil o fotoğrafları" diyerek bağırdı.

"Özgü Hanım, sizi yasal alanlardan çekiyoruz. Lütfen sakin olun" cevabına daha da sinirlenen 43 yaşındaki oyuncu, çok tartışılacak bir polemiğe imza attı.

"BEN ONLAR GİBİ DEĞİLİM"

Kendisi gibi Ortakent'deki otelde tatil yapan Azra Akın, aynı gün gündüz erken saatlerde eşi ve çocuğu ile görüntülenmişti.

Muhabirlere Azra Akın'ın oturduğu yeri gösteren Özgü Namal, "Buradakiler kendi çocuklarının çekilmesini isteyebilir, kendi çocuklarını çektirebilir, ben istemiyorum.

Çocuğumu çekemezsin, ben onlar gibi değilim" ifadelerini kullandı.

"GAZETEDE ÇIKMAK İSTİYORUM"

Sinirli bir şekilde plajdan ayrılan Namal'ın oğlu Nefes, gazetecilerin yanına gelerek, kısık sesle "Abi fotoğrafları bence silmeyin çünkü ben gazetede çıkmak istiyorum" diyerek herkesi tebessüm ettirdi.

Özgü Namal'ın oğlu Nefes'in, annesinin neredeyse boyuna yetişmesi dikkat çekti.