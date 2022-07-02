Özge Ulusoy, Faruk Çolakoğlu'na aşkını haykırdı: Diğer yarım
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Uzun yıllardır Faruk Çolakoğlu ile aşk yaşayan Özge Ulusoy, sevgilisinin doğum gününde kural bozarak sosyal medya hesabından fotoğraf paylaştı. İlişkisini gözlerden uzak yaşayan Ulusoy, ilk paylaşımında "Doğum günün kutlu olsun diğer yarım, sevdiğim bey" notunu düştü.
Güzel model Özge Ulusoy, uzun yıllardır iş insanı Faruk Çolakoğlu ile aşk yaşıyor. İlişkisini gözlerden uzak yaşayan Ulusoy, sevgilisinin doğum gününde sosyal medya kuralını bozarak ilk paylaşımını yaptı.
AŞKINI HAYKIRDI
Geçtiğimiz haftalarda, "İnternette Faruk'u aratınca ikimizin pek fotoğrafı görünmüyor. Bu durumu seviyoruz" diyen Ulusoy, Instagram hesabından ilk kez sevgilisiyle fotoğrafını paylaştı. Çolakoğlu'nun doğum gününü kutlayan Ulusoy, "İyi ki. Doğum günün kutlu olsun diğer yanım, sevdiğim bey" notunu yazdı.
"EVLİLİK YOK"
Geçtiğimiz haftalarda basın mensuplarıyla sohbet eden Ulusoy, "Sevgiliniz ile sizi göremiyoruz" denmesi üzerine"O işi gereği başka alanda. Biz de pek görüntü vermek istemiyoruz. Geziyoruz ama sizin göremeyeceğiniz yerlere gidiyoruz. İnternette Faruk'u aratınca ikimizin pek fotoğrafı görünmüyor. Bu durumu seviyoruz" dedi. Ünlü model, evlilikle ilgili sorulara da "Öyle bir düşüncemiz yok. Zaten olursa ilk sizin haberiniz olur" diyerek güldü.