Özbek Müzisyen Alisher Nazirov: Türkiye'ye 1 haftalığına gelmiştim, burada kalmaya karar verdim

Güncelleme:
Özbekistanlı müzisyen Alisher Nazirov, Haberler.com'da sunucu Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Nazirov, Türkiye'ye geliş sürecinden sosyal medyada yakaladığı çıkışa, Hülya Duyar'la yollarının kesişmesine ve Türk müziğine duyduğu ilgiden bahsetti.

Türkiye'de kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşan Özbek müzisyen Alisher Nazirov, başarı hikâyesini ve sosyal medyanın hayatındaki etkisini Haberler.com'da sunucu Melis Yaşar'a anlattı. Genç sanatçı, özellikle Türkçe ve Azerbaycan şarkılarıyla büyük bir sıçrama yaşadığını söyledi.

"TÜRKİYE'YE 1 HAFTALIĞINA GELDİM FAKAT BURADA KALMAYA KARAR VERDİM"

Özbekistan'ın Taşkent kentinde büyüdüğünü söyleyen 27 yaşındaki genç müzisyen, müziğe abisinin etkisiyle başladığını ve 10 yıl boyunca keman eğitimi aldığını belirtti. Bir dönem restoranlarda şarkı söylediğini ifade eden Nazirov, pandemi döneminde Instagram'da paylaştığı çok dilli şarkılarla geniş kitlelere ulaştığını anlattı. Türkiye'den gelen teklifler üzerine ülkeyi tercih ettiğini söyleyen Nazirov, "Türkiye'yi daha çok sevdiğim için geldim. Bir hafta için gelmiştim ama burada kalmaya karar verdim" dedi.

"TÜRK HAYRAN KİTLEM 'GÜNDÜZ GECE' İLE BAŞLADI"

Nazirov, Türkiye'deki tanınırlığının özellikle Aşık Veysel'in Uzun İnce Bir Yoldayım şarkısını söylemesiyle arttığını belirtirken, Azerbaycan'da büyük ilgi gören Küsüp Getti performansının da önemli bir dönüm noktası olduğunu söyledi. Türk ve Özbek müzik kültürlerinin oldukça benzer olduğunu dile getiren Nazirov, "Fark çok yok, sadece mugam tarzında ayrılıyoruz ama genel olarak aynı hissiyat var" şeklinde konuştu.

"ESKİ ŞARKILARI SEVİYORUM, SÖZLERİ DAHA DERİN GELİYOR"

Müzik tercihlerini de anlatan Nazirov, eski şarkılara duyduğu hayranlığı şu sözlerle dile getirdi: "Eski şarkıları çok seviyorum, sözleri daha derin geliyor. 80–90'ların şarkıları beni çok etkiliyor". Genç müzisyen, yeni projelerinde hem cover hem de kendi bestelerine ağırlık vereceğini belirterek hayranlarına müjde verdi.

"MURAT DALKILIÇ'LA BİR ŞARKI YAPTIK"

Türkiye'de birçok sanatçıyla tanıştığını anlatan Nazirov, "Abim gibi, anlamadığım bir şey olduğunda ona soruyorum. Birlikte bir şarkı yaptık." dedi. Türkiye'de kalmaya devam edeceğini belirten Nazirov, sosyal medyada kendisi için "Gitmesin, hep burada kalsın" yorumlarının yapıldığını söyledi. Yeni projelerine ağırlık vereceğini belirten sanatçı, "Cover yerine artık kendi bestelerime yönelmek istiyorum" dedi.

