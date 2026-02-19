Oyuncu Ulaş Tuna Astepe anne ve babasız büyüdüğünü duygulanarak anlattı

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Taşacak Bu Deniz dizisinde Adil karakterine hayat veren Ulaş Tuna Astepe, katıldığı bir yayında rolüyle gerçek hayatı arasındaki en derin bağı açıkladı. Başarılı oyuncu, karakterini kendisinden çok uzak görmediğini belirtti.

'ORTAK NOKTAMIZ ANNE VE BABASIZ BÜYÜMÜŞ OLMAMIZ'

Astepe, "Adil çok sert ve zor bir adam. Ama etrafına karşı merhametli ve adaletli. Yağız bir Trabzon delikanlısı. Onunla ortak noktamız, anne ve babasız büyümüş olması. O da kayıplar yaşamış, kırgınlıkları var. İnsan bazen kayıplarıyla baş edemediği için öfkeyle dile getirir duygularını. Her büyüklüğün altında bir küçüklük vardır" ifadelerini kullandı.

Karakterin temel motivasyonunun eksik kalan sevgi olduğunu vurgulayan oyuncu, "Onu var eden şey ulaşamadığı bir sevgi. Anne babası yok. İnsan neyi eksikse, oraya yöneliyor" dedi.

AİLESİNDEKİ KAYIPLARI ANLATMIŞTI

Ulaş Tuna Astepe, daha önce verdiği röportajlarda ailesine ilişkin yaşadığı kayıpları da paylaşmıştı.

Oyuncunun babası, 1999'daki Marmara Depremi'ne İzmit'te yakalandı. Depremin ardından kansere yakalanan baba, Astepe o dönem lise öğrencisiyken hayatını kaybetti.

Babasının vefatından sonra oyuncunun annesi de uzun süren bir hastalığın ardından vefat etti. Astepe, İstanbul'da eğitim gördüğü dönemde annesini kaybettiğini açıklamıştı.