Oyuncu Tolga Karel, dördüncü kez baba oldu - Haberler

Yıllar önce yayınlanan Yaprak Dökümü dizisindeki Oğuz karakteriyle hafızalara kazınan Tolga Karel, uzun yıllardır Amerika'da yaşıyor. Geçtiğimiz ay babası Tufan Önce'yi kaybeden oyuncu, cenaze törenine yetişemedi. Ölüm haberiyle yıkılan Karel, dün 4. kez baba oldu.

DÖRDÜNCÜ ÇOCUĞUNU KUCAĞINA ALDI

2011 yılında Azeri Manken Günay Musayeva ile evlenen ve evlilikleri 2015 yılında sona eren Karel'in bu evlilikten Cihangir adında bir çocuğu bulunuyordu. 2016 yılında Sarah Scott ile evlenerek ABD'de yaşamaya başlayan Tolga Karel, dördüncü kez baba oldu.

OĞLUNA BABASININ ADINI VERDİ

Bebeğini kucağına aldıktan sonra Instagram hesabından paylaşım yapan Tolga Karel, şu ifadeleri kullandı: "Rabbim benden babamın ruhunu ve bedenini aldı yerine melekleriyle onun kadar merhametli ona tıpatıp benzeyen bir erkek evlat gönderdi. Rahat uyu aslan yürekli babam biz ona baktıkça seni her an her yerde yaşatacağız adınla birlikte. Dualarını esirgemeyen tüm gönül dostlarımdan Allah razı olsun."