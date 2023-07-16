Oyuncu Tanju Tuncel Son Yolculuğuna Uğurlandı
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83 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Tanju Tuncel'in cenazesi Erenköy'de kılınan cenaze namazının ardından Tuzla'daki Osmangazi Mezarlığında toprağa verildi. Tanju Tuncel'in cenazesine İstanbul Şehir Tiyatroları'ndan rol arkadaşları, ailesi ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu katıldı.
OYUNCU Tanju Tuncel son yolculuğuna uğurlandı. 83 yaşında hayatını kaybeden Tuncel'in cenazesi Erenköy'de kılınan cenaze namazının ardından Tuzla'daki Osmangazi Mezarlığında toprağa verildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin