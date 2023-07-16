Üye Girişi
Haberler

Oyuncu Tanju Tuncel Son Yolculuğuna Uğurlandı

Magazin Haberleri

83 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Tanju Tuncel'in cenazesi Erenköy'de kılınan cenaze namazının ardından Tuzla'daki Osmangazi Mezarlığında toprağa verildi. Tanju Tuncel'in cenazesine İstanbul Şehir Tiyatroları'ndan rol arkadaşları, ailesi ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu katıldı.

OYUNCU Tanju Tuncel son yolculuğuna uğurlandı. 83 yaşında hayatını kaybeden Tuncel'in cenazesi Erenköy'de kılınan cenaze namazının ardından Tuzla'daki Osmangazi Mezarlığında toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin

Tanju Tuncel Osmangazi Tuzla Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title