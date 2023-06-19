Üye Girişi
Haberler

Oyuncu Özgür Özberk, yaya şeridine hızla girdiği için uyardığı şoför tarafından darbedildi

Magazin Haberleri

Oyuncu Özgür Özberk, yaya şeridine hızla girdiği için uyardığı şoför tarafından darbedildi. Hastanede çektiği boyunluk takılı fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınlayan oyuncu "Kafama tekme yedim ve kaldırıma çarptım. Bu ülkede şansa yaşıyoruz, bıktım bu ülkedeki gündelik saçmalıklardan" dedi.

Paramparça, Çemberim Gül Oya, Esaretim Sensin, Yaralı Kuşlar, Erkenci Kuş ve Yasal Elma gibi dizilerde rol alan Özgür Özberk, yaya şeridine hızlı girdiği için uyardığı şoför tarafından darbedildiğini ileri sürdü.

"GÖZÜNÜZÜ DÖRT AÇIN, GEREKSİZ TARTIŞMAYA GİRMEYİN"

Sedyede boyunluk takılı bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaşarak yaşadıklarını anlatan oyuncu, duruma isyan ederek "Yay şeridine hızla giren araca kardeşim dikkat etsene dediğim için darbedildim. Yerde kafama tekme yedim ve kaldırıma kafamı çarptım. Yeminle bu ülkede şansa yaşıyoruz. Problem Suriyeli, Afgan problemi değil. Vicdan problemi... İyiyim ama bıktım bu ülkedeki gündelik saçmalıklardan. Siz siz olun gözünüzü dört açın ve gereksiz tartışmalara girmeyin. Seviyorum hepinizi" dedi.

Sağlık durumu iyi olan oyuncuya sevenlerinden geçmiş olsun yorumları geldi.

Oyuncu Özgür Özberk, yaya şeridine hızla girdiği için uyardığı şoför tarafından darbedildi

Oyuncu Özgür Özberk, yaya şeridine hızla girdiği için uyardığı şoför tarafından darbedildi

Oyuncu Özgür Özberk, yaya şeridine hızla girdiği için uyardığı şoför tarafından darbedildi

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Özgür Özberk kavga 3. Sayfa Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (3)

TIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

O fizikle indiremedin mi aşağıya adamı

Cevap Yaz00Yayından Kaldır
Güray Dilli :

Yaya geçidine ayak basıldığı anda trafik durur , yol vermek mecburidir. Ancak Türkiye'de yayalar , yaya kaldırımına ayak basmadan önce korkarak , endişe ile önce sola ,sonra sağa ve yine en son olarak sola bakarak ,koşmadan ama hızlı adımlarla yaya geçidini geçmek zorunda....

Cevap Yaz345Yayından Kaldır
Oguz Marankoz:

bizim memlekette çok şükür ki bu kural çalışmıyor. yoksa araba yaklaşık 20 mt kala yaya geçidine inen yol benim diyen öküzler çıkar. bize ilk okulda öğrettiler sola sağa tekrar sola bakın hızlıca karşıya geçin diye. şimdiki gençlere bakıyorum elinde telefon kulağında kulaklık sanki babasının bağında geziyor aheste aheste yürüyorlar.

00Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title