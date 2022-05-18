Oyuncu Özge Özpirinçci'nin gözlerden uzak büyüttüğü kızı ilk kez görüntülendi - Haberler

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Oyuncu Özge Özpirinçci'nin gözlerden uzak büyüttüğü kızı ilk kez görüntülendi

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Başarılı oyuncu Özge Özpirinçci, aralık ayında dünyaya getirdiği ve gözlerden uzak büyüttüğü kızı Mercan ile görüntülendi. Oyuncunun kızının yüzü de ilk kez kameralara yansıdı.

Rol aldığı dizilerdeki başarısıyla adından söz ettiren başarılı oyuncu Özge Özpirinçci hamile olduğunu ilan ettikten sonra geçtiğimiz sene eylül ayında Burak Yamantürk ile nikah masasına oturdu. Aralık ayında ilk bebeği Mercan'ı dünyaya getiren oyuncu, bebeğini gözlerden uzak büyütmeye karar verdi.

KIZININ YÜZÜ GÖRÜLDÜ

Sosyal medya hesabından kızının yüzünü göstermeyen Özpirinçci, önceki gün eşi ve bebeğiyle Yeniköy'de görüntülendi. Bir mekanda oturan oyuncunun kızı Mercan'ın yüzü de ilk kez objektiflere takılmış oldu.

Oyuncu Özge Özpirinçci'nin gözlerden uzak büyüttüğü kızı ilk kez görüntülendi

"EMZİRDİĞİM İÇİN GALAYA KATILMADIM"

Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolü paylaştığı Yakamoz S-245'in galasına katılmadığı için günlerce konuşulan Özpirinçci, mekan çıkışı Magazin Kuryesi'ne sessizliğini bozdu. Bebeğinden dolayı galaya katılmadığını belirten oyuncu, "Nasıl katılayım, 2-3 saatte bir emziriyorum. Yapımcı gerekli açıklamayı yaptı" dedi.

Oyuncu Özge Özpirinçci'nin gözlerden uzak büyüttüğü kızı ilk kez görüntülendi

Oyuncu Özge Özpirinçci'nin gözlerden uzak büyüttüğü kızı ilk kez görüntülendi

Oyuncu Özge Özpirinçci'nin gözlerden uzak büyüttüğü kızı ilk kez görüntülendi

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Burak Yamantürk, Özge Özpirinçci, Instagram, Magazin, Haberler

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