Oyuncu Nazlı Bulum, ilk cinsel ilişki tecrübesini anlattı: İçimde kondom kaldı

Bir dönem Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisindeki Nil rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Nazlı Bulum, katıldığı programda ilk cinsel ilişki tecrübesini anlattı. Annesinin sürekli kendisine "Özel biriyle birlikte ol" dediğini söyleyen oyuncu, ilk birlikteliğinde içinde kondom aldığını söyledi.

"BENİM İÇİN DEHŞET VERİCİYDİ, ANNEM GÜLEREK KARŞILIK VERDİ"

Annesinin mutlaka özel biriyle olması gerektiği konusunda ısrar ettiğini söyleyen Bulum, şunları söyledi: "İlk cinsel deneyim konusunda annemin ısrarı vardı. Özel bir şey olsun, özel biriyle olsun, hemen olmasın onunla ilgili daha kontrolcü yaklaşmaya çalışıyordu. Ben lisedeyken sevgililerim olmaya başladı. Belli ki artık öpüşüyorum falan... Yani daha çok sevgilim olan birisiyle olsun. İlk seviştiğim haftada çok komik bir şey oldu."

"On yedinin sonlarındaydım. Ve işte bir şey yaşadım inanılmaz panik oldum. Ve yedide sessizce böyle eve girdim annemle, babam uyuyor. Ve böyle gidip anne uyan anne çok kötü bir şey oldu. Tabi ki kadın çok panik oldu. Mutfağa geçtik, söyleyemiyorum. Anne ne yapacağımı bilmiyorum, dedim. Hastaneye gitmemiz gerekiyor. Annem panik olunca söyledim. Bende içimde prezervatif kaldı dedim. Benim için o kadar dehşet verici bir şeydi ki...Annem de gülerek tepki verdi."