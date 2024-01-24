Üye Girişi
Haberler

Oyuncu Nazlı Bulum, ilk cinsel ilişki tecrübesini anlattı: İçimde kondom kaldı

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Sadakatsiz dizisindeki rolüyle tanınan genç oyuncu Nazlı Bulum, katıldığı bir programda 17 yaşında yaşadığı ilk cinsel ilişkisinde yaşadığı talihsiz olayı anlatırken "İçimde kondom kaldı, benim için dehşet vericiydi. Anneme anlattığımda gülerek tepki verdi" dedi.

Bir dönem Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisindeki Nil rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Nazlı Bulum, katıldığı programda ilk cinsel ilişki tecrübesini anlattı. Annesinin sürekli kendisine "Özel biriyle birlikte ol" dediğini söyleyen oyuncu, ilk birlikteliğinde içinde kondom aldığını söyledi.

"BENİM İÇİN DEHŞET VERİCİYDİ, ANNEM GÜLEREK KARŞILIK VERDİ"

Annesinin mutlaka özel biriyle olması gerektiği konusunda ısrar ettiğini söyleyen Bulum, şunları söyledi: "İlk cinsel deneyim konusunda annemin ısrarı vardı. Özel bir şey olsun, özel biriyle olsun, hemen olmasın onunla ilgili daha kontrolcü yaklaşmaya çalışıyordu. Ben lisedeyken sevgililerim olmaya başladı. Belli ki artık öpüşüyorum falan... Yani daha çok sevgilim olan birisiyle olsun. İlk seviştiğim haftada çok komik bir şey oldu."

Oyuncu Nazlı Bulum, ilk cinsel ilişki tecrübesini anlattı: İçimde kondom kaldı

"On yedinin sonlarındaydım. Ve işte bir şey yaşadım inanılmaz panik oldum. Ve yedide sessizce böyle eve girdim annemle, babam uyuyor. Ve böyle gidip anne uyan anne çok kötü bir şey oldu. Tabi ki kadın çok panik oldu. Mutfağa geçtik, söyleyemiyorum. Anne ne yapacağımı bilmiyorum, dedim. Hastaneye gitmemiz gerekiyor. Annem panik olunca söyledim. Bende içimde prezervatif kaldı dedim. Benim için o kadar dehşet verici bir şeydi ki...Annem de gülerek tepki verdi."

Oyuncu Nazlı Bulum, ilk cinsel ilişki tecrübesini anlattı: İçimde kondom kaldı

Oyuncu Nazlı Bulum, ilk cinsel ilişki tecrübesini anlattı: İçimde kondom kaldı

Oyuncu Nazlı Bulum, ilk cinsel ilişki tecrübesini anlattı: İçimde kondom kaldı

Oyuncu Nazlı Bulum, ilk cinsel ilişki tecrübesini anlattı: İçimde kondom kaldı

Haberler.com / Kaan Güler - Magazin

Sadakatsiz Magazin Haberler

1000

Yorumlar (28)

YENİ KOZLU TM:

ar damarı çatlamak demek bu osa gerek, bu ahlaksızlığı nasıl böyle normal bir şey gibi anlatıyorsunuz

552
15
yanıtYanıtla
JY:

SIZE NE KARDESIM HERKES KENDI HAYATINA BAKSIN. HERKES SIZIN DOGRULARINIZA GORE YASAMAK ZORUNDA DEGIL.

yanıt20
yanıt201
GÖKHAN UZUNALİ :

Bize ne kısmı. KONDOMUN İÇİNDE KALDIĞINI BİZ NEDEN BİLMELİYİZ ?

yanıt17
yanıt0
Alperen:

JY,ornitorenk evladı sen heryerden cıkmak zorundamısın kımbilir senı yaparken kac ustanın emegı var tabi sonuc ortada .

yanıt6
yanıt0
Fatih :

JY: efendi, len zaten bizene işte.. neden anlatıyorsun.?

yanıt1
yanıt0
GÖKHAN UZUNALİ :

Ve bu arkadaşlar ergen çocuklarımıza örnek oluyorlar. Bu haberi yayınlamanın anlamı nedir acaba ? Çoluk çocuk okuduğu zaman böyle hassas konulu haberleri, gayet normalmiş gibi karşılamazlar mı sizce ?

444
7
yanıtYanıtla
mehmet:

bunuda haber yaptınız yazıklar olsun. gençlik okuyor. çocuklar normalmiş gibi algılıyor. sizede haberciliginizede yazıklar olsun.

383
6
yanıtYanıtla
Serkan Semiz:

Rezalet diz boyu.....

247
4
yanıtYanıtla
mardinli yiğit:

nasıl bir anne, nasıl bir kültür, nasıl bir genişlik anlamak mümkün değil..

153
4
yanıtYanıtla
Anonim:

Tüh ya

126
5
yanıtYanıtla
Tüm 28 yorumu okumak için tıklayın Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title