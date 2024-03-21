Üye Girişi
Haberler

Oyuncu Mesut Akusta ve Şafak Özbir çifti boşandı

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birçok dizi ve film projesinde yer alan başarılı oyuncu Mesut Akusta, 2016 yılında Esra Erol ile evli olan Ali Özbir'in kardeş Şafak Özbir ile nikah masasına oturdu. Evliliklerini basından uzak şekilde yaşayan çiftten kötü haber geldi.

Ayaklı Gazete'de yer alan habere göre, Mesut Akusta ve Şafak Özbir çifti bu sabah Anadolu Adliyesi'nde sessiz sedasız boşandı. Karşılıkla anlaşan çiftin evlilikleri tek celsede bitti. Çiftin Berfin Cano adını verdikleri kızlarının velayeti de anne Şafak Özbir'de kaldı. İkili, boşanma kararının ardından birbirlerine olan sevgilerinin devam ettiği ancak artık yollarına anne ve baba olarak devam edeceklerini belirtti.

Oyuncu Mesut Akusta ve Şafak Özbir çifti boşandı

Oyuncu Mesut Akusta ve Şafak Özbir çifti boşandı

Oyuncu Mesut Akusta ve Şafak Özbir çifti boşandı

Oyuncu Mesut Akusta ve Şafak Özbir çifti boşandı

Ecem Altan
Ecem Altan
Haberler.com - Magazin

Mesut Akusta Magazin Yaşam Haberler

500

Yorumlar (1)

Süleyman İlteriş:

Müjde müjde müjde çağdaş ünlülerimiz sayesinde, kadınlar için yeni bir iş kolu açıldı... Evlen adama çocuk doğur sonra o çocuğa bakıcılık niyetine nafaka alll. Bu arada işi alacağınız insanın zengi olması tek kriter.... Sevgileri devam ediyormuş, herhangi bir prablemleride yokmuş

2
1
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title