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Oyuncu Merve Dizdar ve Cihan Aygün evlendi

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Ünlü oyuncu Merve Dizdar, 10 aydır birlikte olduğu Cihan Ayger ile dün nikah masasına oturdu. Çiftin Kadıköy'deki nikahına aileleri ve ünlü isimler katıldı.

Son olarak Star TV'de yayınlanan Ömer dizisinde rol alan Merve Dizdar, bir süredir birlikte olduğu Cihan Ayger ile dünyaevine girdi.

İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ikili, dün Kadıköy Evlendirme Dairesi'nde nikah masasına oturdu. Ezgi Mola, Gökçe Bahadır, Barış Falay, Esra Ronabar ve Serkan Tınmaz, nikaha katılarak arkadaşlarına destek oldu. Nikahta beyaz sade uzun bir gelinlik giyen Dizdar, saçlarına da örgü yaptırdı. Heyecanı yüzüne yansıyan Dizdar, nikah esnasında soyadını karıştırınca herkesi güldürdü. Ünlü çift daha sonra yakın arkadaşlarının katıldığı bir parti organize etti.

Merve Dizdar ile Alice Müzikali'nde yer alan Serenay Sarıkaya ise sevgilisi Mert Demir'in Almanya konserine gittiği için nikaha katılamadı.

Oyuncu Merve Dizdar ve Cihan Aygün evlendi

Oyuncu Merve Dizdar ve Cihan Aygün evlendi

Oyuncu Merve Dizdar ve Cihan Aygün evlendi

Oyuncu Merve Dizdar ve Cihan Aygün evlendi

Oyuncu Merve Dizdar ve Cihan Aygün evlendi

Oyuncu Merve Dizdar ve Cihan Aygün evlendi

Ecem Altan
Ecem Altan
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Merve Dizdar Kadıköy Magazin Yaşam Haberler

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Yorumlar (9)

Sinan Bulduk:

Yakında tek celsede diye çıkar haberleri çok sürmez

28
5
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Gjerj Kastoroiti:

3 ay sonra boşanır çok iyi arkadaşız olur

18
6
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İsmimi ne yapacaksın:

Azıcık ismi duyulmaya başlayınca ilk eşini terk etti. Buna da aynısını yapar, bu evlilik çok sürmez.

16
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Ömer Can:

hayret hamile kalmadan evlenmiş

13
4
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sivri:

çok sürmez en fazla 2 sene

14
3
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Selçuk Demircigil:

Bakalim ne kadar götürebilecekler.

10
3
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Erdal Altinova:

yorum yapayım dedim baktım herkes düşündüğümü yazmış gerek yok ??

10
2
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İsmail Sari:

3 aya boşanırlar

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3
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Barış O. B.:

Günümüz modeli kullan, at ilişkiler.

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