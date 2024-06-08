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Oyuncu Merve Dizdar, 10 aylık aşkı Cihan Ayger ile yarın evleniyor

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Başarılı oyuncu Merve Dizdar, bir süredir aşk yaşadığı Cihan Ayger ile yarın nikah masasına oturacak.

2021 yılında kendisi gibi oyuncu Gürhan Altundaşar ile 9 yıllık evliliğini tek celsede bitiren oyuncu Merve Dizdar, 10 aydır Cihan Ayger ile aşk yaşıyor. İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan ikili, evleniyor.

NİKAH YARIN

Muhabir Online'da yer alan habere göre, bir süredir birlikte olan ikili nikah masasına oturma kararı aldı. Çift, yarın aile ve yakın dostlarını katılacağı törenle evlenecek. Dizdar'ın nikahında nasıl giyineceği ve şahitlerinin kim olacağı ise merak konusu oldu.

Oyuncu Merve Dizdar, 10 aylık aşkı Cihan Ayger ile yarın evleniyor

ROMANTİK BİR NOTLA DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLAMIŞTI

Merve Dizdar, nisan ayında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sevgilisinin doğum gününü kutlamıştı. Aşkını da ilan eden oyuncu, paylaşımında şu ifadelere yer vermişti: "Canım Cihan, drama en sevdiğim şey biliyorsun. Çocukken evcilik oyunlarımı anlattım sana. Hayatıma komedi soktuğun için teşekkür ederim. Sadece birini güldürmekten bahsetmiyorum. Senin hayata bakış açın en sevdiğim şeylerden biri oldu. Üretmeyi, çoğaltmayı, paylaşmayı, hayvanları çok sevmeyi, bitkilere çok iyi bakmayı, film izlemeyi, insanlara neşe saçmayı çok iyi bildiğin için çok mutluyum. Senin gibi biri böyle bir dünyada yaşadığı için ve O'nu tanıdığım için çok şanslıyım. Neşen daim olsun Cio'm. İyi ki doğdun. İyi ki varsın bu hayatta ve tüm sevdiklerinin hayatında. Seni seviyorum."

Masumlar Apartmanı dizisindeki performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Merve Dizdar, son olarak Star TV ekranlarında yayınlanan Ömer dizisinde tesettürlü bir kadını oynamıştı.

Oyuncu Merve Dizdar, 10 aylık aşkı Cihan Ayger ile yarın evleniyor

Oyuncu Merve Dizdar, 10 aylık aşkı Cihan Ayger ile yarın evleniyor

Oyuncu Merve Dizdar, 10 aylık aşkı Cihan Ayger ile yarın evleniyor

Haberler.com / Fatih Kayalı - Magazin

Merve Dizdar 3.Sayfa Magazin Yaşam Haberler

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