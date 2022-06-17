Oyuncu Melisa Şenolsun'dan ilginç sansür! Göğüs ucunu emojiyle kapattı - Haberler

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Oyuncu Melisa Şenolsun'dan ilginç sansür! Göğüs ucunu emojiyle kapattı

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Son olarak Masumlar Apartmanı dizisinde rol alan Melisa Şenolsun, iddialı kıyafetiyle bir davete katıldı. Transparan bir sütyen tercih eden oyuncu, frikik vermemek için göğüs ucunu emoji ile kapattı.

Atiye ve Masumlar Apartmanı dizilerindeki başarısıyla adından söz ettiren 25 yaşındaki Melisa Şenolsun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla ve kıyafet tercihleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor.

GÖĞÜS UCUNU KAPATTI

Dün bir iç çamaşır markasının davetine katılan Şenolsun, iddialı tercihiyle tüm dikkatleri üzerine çekti. Bu zamana kadar katıldığı törenlerdeki dekolteli kıyafetleriyle çok konuşulan oyuncu, son olarak transparan bir sütyen tercih etti. Deniz kenarında peş peşe pozlar veren oyuncu, bir karede frikik vermemek için göğüs ucunu siyah kalp emojisi ile kapattı. Instagram'da 1,2 milyon takipçisi bulunan genç oyuncunun paylaşımı kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

Oyuncu Melisa Şenolsun'dan ilginç sansür! Göğüs ucunu emojiyle kapattı

Oyuncu Melisa Şenolsun'dan ilginç sansür! Göğüs ucunu emojiyle kapattı

Oyuncu Melisa Şenolsun'dan ilginç sansür! Göğüs ucunu emojiyle kapattı

Oyuncu Melisa Şenolsun'dan ilginç sansür! Göğüs ucunu emojiyle kapattı

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Melisa Şenolsun Instagram Magazin Haberler

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Yorumlar (1)

al alabilirsin:

gelsin yeni diziler

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