Oyuncu Güven Kıraç, uğruna evliliğini bitirdiği genç aşkıyla öpüşürken görüntülendi

62 yaşındaki usta oyuncu Güven Kıraç, geçtiğimiz ay 12 yıllık eşi Başak Kıraç ile ihanet nedeniyle boşandı. Bir süredir kendisinden yaşça küçük bir kadınla aşk yaşayan Kıraç, dün akşam Asmalımescit'te görüntülendi.

12 YILLIK EVLİLİĞİ BİTTİ

Kıraç, evli olduğu dönemde sunuculuğunu yaparak gezdiği programın şehir dışı çekimlerinde Merve isimli ekip arkadaşıyla yakınlaştı. İkili daha sonra İstanbul'da sarmaş dolaş görüntülendi. 12 yıllık eşinin ihanetini öğrenen Başak Kıraç, boşanma davası açtı.

SOKAK ORTASINDA DANS EDİP ÖPÜŞTÜLER

2. Sayfa programında yer alan habere göre, geçtiğimiz ay tek celsede boşanan Kıraç, dün akşam yine genç kız arkadaşıyla sarmaş dolaş kameralara takıldı. Aralarında oldukça fazla yaş farkı olduğu bilinen çift, önce herkesin içinde dans etti sonra da dakikalarca öpüştü. İkilinin o anları ise çevredekiler tarafından kayda alındı.