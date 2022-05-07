Oyuncu Erdem Baş Ülkeyi Terk Etti

Oyuncu Erdem Baş, Türkiye'yi terk ettiğini ve bundan sonra ABD'de yaşayacağını ifade etti. Havalimanında çektiği videoyu takipçileriyle paylaşan Erdem Baş, "Türkiye bir oyuncu kaybetti, ABD bir oyuncu kazandı" dedi.

Erdem Baş, eşi ve çocuğunu daha sonra yanına aldıracağını açıkladı.

6 yıl önce Selvet Su Deniz ile evlenen Erdem Baş, kızı Vera'yı geçtiğimiz ay kucağına almıştı. 44 yaşında baba olan ünlü oyuncu, mutluluğunu, "Bana babalığı nasip eden Allah'a şükürler olsun" sözleriyle dile getirmişti.

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