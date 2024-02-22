Oyuncu Cemal Hünal ve Lale Cangal boşanma kararı aldı

Issız Adam filmindeki rolüyle hafızalara kazınan ve şimdilerde Hudutsuz Sevda dizisinde rol alan Cemal Hünal ile 2011 yılında nikah masasına oturduğu meslektaşı Lale Cangal boşanma kararı aldı.

Haklarında çıkan boşanma haberlerinin ardından Instagram hesaplarından ortak bir açıklama yapan çift, şu ifadeleri kullandı: "Basında bir süredir yer alan haberlere ilişkin bir açıklama yapma gereği duyduk. Evlerimizi ayırdığımız doğrudur. Ancak henüz resmi bir başvurumuz olmadı. Süreci hem bizim hem de müşterek çocuğum uzun menfaati doğrultusunda yönetebilmek için avukatımız ile görüşüyoruz. Nihai kararı sizlerle paylaşacağız, o zamana kadar ailemizin yaşadığı bu hassas sürece saygı duymanızı ve tarafımızca yapılmayan hiç bir açıklamaya itibar etmemenizi rica ederiz.