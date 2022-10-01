Oyuncu Büşra Pekin, hem 12 kilo verdi hem de imajını değiştirdi
Magazin Haberleri
Ekranların sevilen oyuncusu Büşra Pekin, fazla kilolarından kurtularak 12 kilo verdi. Yeni proje için zayıfladığını söyleyen oyuncu, koyu renkteki saçlarını da sarıya boyattı.
Bir Demet Tiyatro, En Son Babalar Duyar, Çok Güzel Hareketler, Muhteşem Yüzyıl ve Kardeş Payı gibi yayınladıkları döneme damga vuran projelerde rol alan Büşra Pekin, yeni projesi için hem zayıfladı hem de imaj değiştirdi.
12 KİLO VERDİ
Önceki akşam bir derginin davetine katılan 40 yaşındaki oyuncu, 12 kilo vererek adeta iğne ipliğe döndü. Magazin Burada kameralarına konuşan ve fazla kilolarından kurtulduğunu söyleyen oyuncu, "Yıllar öncesiyle aramda 12 kilo gibi bir fark var. Bazı projeler için kilo alıyoruz, bazı projeler için de şu an olduğu gibi kilo vermemiz gerekiyor" şeklinde konuştu. Oyuncu koyu renkteki saçlarını da sarıya boyattı.