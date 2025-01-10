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Fenomen Olma Rehberi adlı programın yeni bölümünde, Türk televizyon ve sinema dünyasının sevilen ismi Burçin Abdullah konuk oldu. Özellikle akıllı telefonların ve sosyal medyanın henüz hayatımızda olmadığı bir dönemde meşhur olan Abdullah, sosyal medya serüvenini ve bu platformları nasıl kullandığını samimi bir dille paylaştı.

Nasıl Fenomen Oldum programında, Abdullah'ın sosyal medyaya ilk adımlarını nasıl attığı, Instagram'ı kişisel bir paylaşım aracı olarak nasıl değerlendirdiği ve çocukların sosyal medya kullanımı üzerine düşünceleri konuşuldu. Samimi tavırları ve içten sohbetiyle dikkat çeken Abdullah, sosyal medyanın hayatımızdaki yeri ve etkileri hakkında önemli paylaşımlarda bulundu.

BURÇİN ABDULLAH KİMDİR?

1987 yılında dünyaya gelen Burçin Abdullah, Karadeniz kökenli bir ailenin çocuğu olarak küçük yaşta oyunculuk kariyerine adım attı. Televizyon izleyicisinin yakından tanıdığı oyuncu, özellikle "Üvey Baba" dizisinde canlandırdığı Lamia karakteriyle hafızalarda yer edindi.

Başarılı oyunculuk kariyerinin yanı sıra akademik alanda da dikkat çeken Abdullah, Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunudur. Sanatı ve eğitimi bir arada yürüten oyuncu, farklı dizi ve film projeleriyle büyük beğeni topladı.

Abdullah'ın sosyal medya kullanımı ise diğer pek çok ünlü isimden farklı bir duruş sergiliyor. Sosyal medyayı profesyonel bir araç olarak görmek yerine, hayatına dair sade ve doğal paylaşımlar yaptığı bir platform olarak kullanıyor. Bu duruşu, takipçileri tarafından da samimi ve içten bir iletişim aracı olarak değerlendiriliyor.

Oyuncu Burçin Abdullah Guru Studio'nun konuğu oldu ve hikayesini anlattı!

YER ALDIĞI ÖNEMLİ PROJELER

Burçin Abdullah'ın oyunculuk kariyerinde yer aldığı dikkat çekici yapımlardan bazıları şöyle:

  • Üvey Baba (1998-2004) – "Lamia" karakteriyle geniş kitlelere ulaştı.
  • Kollama (2008-2010) – Polisiye türündeki bu yapımla oyunculuk yelpazesini genişletti.
  • Selam: Bahara Yolculuk (2015) – Sinema filmiyle uluslararası alanda da adından söz ettirdi.
  • Diriliş: Ertuğrul (2017) – Popüler dizide yer alarak tarih temalı projelerdeki başarısını kanıtladı.
  • Hürkuş: Göklerdeki Kahraman (2018) – Türk havacılık tarihine ışık tutan filmde rol aldı.
  • Keşif (2018) – Gençlik ve macera türündeki yapımlarla da seyirci karşısına çıktı.

Doğal duruşu ve içten paylaşımlarıyla Burçin Abdullah, oyunculuğun yanı sıra sosyal medyada da güçlü bir iletişim dili yakalamayı başarmış isimler arasında yer alıyor.

Fenomen Olma Rehberi'nin bu keyifli sohbetinin tamamını izlemek için abone olmayı unutmayın!

Oyuncu Burçin Abdullah Guru Studio'nun konuğu oldu ve hikayesini anlattı!

Betül Cirit
Betül Cirit
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