Oyuncu Buket Dereoğlu'nun Sandviç İsyanı: "45 Liraya Sattığınız Sandviçin İçindeki Peynire bakın adamı salak mı sanıyorsunuz"
Ünlü oyuncu Buket Dereoğlu, satın aldığı 45 liralık sandviçin içindeki malzemelere tepki gösterdi. Dereoğlu, sandviçin içerisinden çıkan az miktardaki malzemeye isyan ederek, "45 liraya sattığınız sandviçin içindeki peynire bakın, adamı salak mı sanıyorsunuz?" ifadelerini kullandı. Dereoğlu, Instagram hesabından paylaştığı video ile durumu takipçilerine aktardı. Bu duruma Yeliz Yeşilmen ve Işın Karaca'nın yaptığı yorum da dikkat çekti
En son Şafak Sezer'in yazdığı Kamil Çetin'in yönettiği "Kolpaçino" 4 4'lük filminde oynayan Dereoğlu, Instagram hesabından paylaştığı videoda isyan etti.
"BU KADAR PARA SOKAĞA MI ATLIR"
Ünlü oyuncu satın aldığı sandviçin içinden çıkan malzemelere isyan etti. Malzemenin azlığından şikayet eden Dereoğlu, "45 liraya sattığı sandviçin içinden çıkan peynire bak siz adamı salak mı zannediyorsunuz. Orada açıp bakmıyoruz diye efendilik yapıyoruz diye beni aptal mı sanıyorsunuz. Baksak arsız dersiniz bu kadar para sokağa mı atılır? Ayıp size ayıp" ifadelerini kullandı.
"BİZ BODRUMDA O SANDVİÇİ 350 TL'YE YİYORUZ"
Ünlü oyuncunun sandviç isyanına sessiz kalamayan Yeliz Yeşilmen, "Biz o sandviçi Bodrum'da 350 TL'ye yiyoruz" yorumunda bulundu. Bu yorumlar üzerine Işın Karaca'dan da yorum gecikmedi, "Denetim gelmediği müddetçe biz bu durumlara daha çok şahit olacağız!" dedi.