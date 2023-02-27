Oyuncu Buğra Gülsoy ve Nilüfer Gürbüz, 5 yıllık evliliklerini bitirme kararı aldı

Oyuncu Buğra Gülsoy ile 2018 yılında nikah masasına oturduğu Nilüfer Gürbüz'ün 5 yıllık evlilikleri bitiyor. Cem adında bir oğulları olan çift, aldıkları ortak kararla evliliklerini anlaşmalı olarak bitirme kararı verdi.

Son dönemde yer aldığı projelerle adından söz ettiren Buğra Gülsoy, özel hayatından flaş bir gelişmeyle gündeme geldi. Ünlü oyuncunun 5 yıldır evli olduğu Nilüfer Gürbüz'le yollarının ayrılacağı iddia edildi.

OĞULLARI İÇİN GÖRÜŞMEYE DEVAM EDECEKLER

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; aynı evde yaşayan çiftin uzun süredir beraber değil, tek başlarına sosyal ortamlar katılması dikkat çekiyordu. İkilinin yaşadıkları fikir ayrılıkları nedeniyle evliliklerini yürütemedikleri, oğulları için arkadaşça görüşmeye devam edecekleri bildirildi.

"ONLARI ÜZÜYORUM" DEMİŞTİ

Ünlü oyuncu Buğra Gülsoy geçen aylarda Ceyda Düvenci'nin programına konuk olmuş ve "Aşkın geçici olduğuna inanıyorum, geriye kalan sevgi olunca ilişki uzun sürüyor. Bizim de Nilüfer'le öyle oldu. Nilüfer dünyanın en troll insanı… Ben çok sıkıcı biriyim, derin depresyonlarım oluyor. Onları zaman zaman üzüyorum" demişti.