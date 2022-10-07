Oyuncu Bensu Soral estetik yaptırdı, son halini kimse beğenmedi

Estetik yaptıranların kervanına katılan başarılı oyuncu Bensu Soral, çene ve dudak dolgusu yaptırdı. Son haliyle kısa sürede sosyal medyada gündem olan oyuncu için "Estetikten yamulmuş" yorumları yapıldı.

TV8 ekranlarında yayınlanacak olan Tuzak dizisinde Akın Akınözü, Talat Bulut ve Rıza Kocaoğlu ile başrol paylaşacak olan Bensu Soral, estetik yaptırdı. Makyaj yaptırdıktan sonra kamera karşısına geçen oyuncunun son hali görenleri şaşkına çevirdi.

SON HALİ BEĞENİLMEDİ

Çene estetiği ve dudak dolgusu yaptıran Bensu Soral, makyaj yaptırdıktan sonra bornozuyla kamer karşısına geçerek poz verdi. Yaptırdığı estetikten dolayı yüz hatları değişen oyuncunun son hali sosyal medya kullanıcıları tarafından beğenilmedi. Son haliyle sosyal medyada gündem olan Bensu Soral için "Yüzüne ne yaptırmış öyle" ve "Estetikten yamulmuş" yorumları yapıldı.

İşte Bensu Soral'ın son hali:

TUZAK DİZİSİNİN KONUSU NE?

Tuzak, ailesinin kaderini değiştiren zengin ve güçlü bir aileden intikam almaya yemin etmiş bir adamın ve aynı zamanda bütün haksızlığa uğramış olanların intikamını alma hikayesidir. Yıllarca en ince detayına kadar çalışılarak yapılan yıkıcı intikam planının karşısında ise düşmanın zeki ve güçlü kızı olacaktır… Kimin kimi Tuzak'a düşüreceği ise bir bilmeceye dönüşecektir.

İşte Bensu Soral'ın son hali için yapılan yorumlar...

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