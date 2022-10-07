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Oyuncu Bensu Soral estetik yaptırdı, son halini kimse beğenmedi

Magazin Haberleri

Estetik yaptıranların kervanına katılan başarılı oyuncu Bensu Soral, çene ve dudak dolgusu yaptırdı. Son haliyle kısa sürede sosyal medyada gündem olan oyuncu için "Estetikten yamulmuş" yorumları yapıldı.

TV8 ekranlarında yayınlanacak olan Tuzak dizisinde Akın Akınözü, Talat Bulut ve Rıza Kocaoğlu ile başrol paylaşacak olan Bensu Soral, estetik yaptırdı. Makyaj yaptırdıktan sonra kamera karşısına geçen oyuncunun son hali görenleri şaşkına çevirdi.

Çene estetiği ve dudak dolgusu yaptıran Bensu Soral, makyaj yaptırdıktan sonra bornozuyla kamer karşısına geçerek poz verdi. Yaptırdığı estetikten dolayı yüz hatları değişen oyuncunun son hali sosyal medya kullanıcıları tarafından beğenilmedi. Son haliyle sosyal medyada gündem olan Bensu Soral için "Yüzüne ne yaptırmış öyle" ve "Estetikten yamulmuş" yorumları yapıldı.

Oyuncu Bensu Soral estetik yaptırdı, son hali kimse beğenmedi

Tuzak, ailesinin kaderini değiştiren zengin ve güçlü bir aileden intikam almaya yemin etmiş bir adamın ve aynı zamanda bütün haksızlığa uğramış olanların intikamını alma hikayesidir. Yıllarca en ince detayına kadar çalışılarak yapılan yıkıcı intikam planının karşısında ise düşmanın zeki ve güçlü kızı olacaktır… Kimin kimi Tuzak'a düşüreceği ise bir bilmeceye dönüşecektir.

Oyuncu Bensu Soral estetik yaptırdı, son halini kimse beğenmedi

Oyuncu Bensu Soral estetik yaptırdı, son hali kimse beğenmedi

Oyuncu Bensu Soral estetik yaptırdı, son hali kimse beğenmedi

Oyuncu Bensu Soral estetik yaptırdı, son hali kimse beğenmedi

Oyuncu Bensu Soral estetik yaptırdı, son hali kimse beğenmedi

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Yorumlar (1)

Alparslan Çapa:

KIZ HARBİ GÜZELDİ ŞİMDİ YALAN ETTİ KENDİSİNİ.O YÜZDEN ESTETİK YAPTIRINCA 10000 KEZ DÜŞÜNÜN DOKTORLAR YOK SÖYLE OLUCAK YOK BÖYLE GÖRÜNCEN DİYOR DOĞRU AMA YÜZ BUNU KALDIRMAYA BİLİR VEYA DOKTORUN TAM İSTEDİĞİ GİBİ GİTMEYE BİLİR

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