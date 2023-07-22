Otel odasında baygın halde bulunan Johnny Depp'in sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama: Güvende ve sağlıklı

Konser vermek için Macaristan'da bulunan dünyaca ünlü oyuncu ve şarkıcı Johnny Depp, kaldığı otel odasında baygın halde bulundu. Konser ertelenirken Johnny Depp'in müzik grubu Hollywood Vampires'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Tüm grup üyelerinin güvende ve sağlıklı olduğundan emin olabilirsiniz" denildi.

Johnny Depp, müzik grubu Hollywood Vampires birlikte konser için gittiği Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de kaldığı otel odasında baygın halde bulundu. Yüksek dozda uyuşturucu madde kullandığı ve intihar girişiminde bulunduğu iddia edilen ünlü isimle ilgili beklenen haber geldi. Müzik grubundan yapılan açıklama herkesi sağlık durumunun iyi olduğu söylendi.

"TÜM GRUP ÜYELERİ SAĞLIKLI"

Macaristan basınına yansıyan haberlere göre; Johnny Depp'in aşırı dozda uyuşturucu ya da alkol nedeniyle bilincini kaybettiği iddia edildi. Kısa sürede dünya basınında geniş yankı uyandıran haberin ardından Hollywood Vampires grubunun sosyal medya hesabından ilk açıklama geldi. Grubun hesabından yapılan paylaşımda "Tüm grup üyelerinin güvende ve sağlıklı olduğundan emin olabilirsiniz. Önümüzdeki günlerde sizi Polonya, Almanya ve ABD'de görmeyi dört gözle bekliyoruz" denildi.

Grubun hesabından yapılan bir diğer paylaşımda ise "Bu gece Polonya'nın Slupsk kentindeki Festiwal Legend Rocka'da yükseliyoruz!" ifadeleri kullanıldı.