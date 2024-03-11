Oscar'da En İyi Kadın Ödülü Emma Stone'a gitti! Sahneye çıktığı anda elbisesi yırtıldı

Sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden olan ve Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından verilen Oscar Ödülleri'nin 96'ncısı Los Angeles'ta düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Gecede ödül alan Emma Stone, yaşadığı talihsiz kazayla dikkat çekti.

"BU ANIN HAYALİNİ KURUYORDUM"

Oppenheimer filminin fırtına gibi estiği gecede Emma Stone da Poor Things filmindeki rolüyle En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nün sahibi oldu. Mint yeşili bel detaylı straplez bir elbise tercih eden Stone, ödülünü almak için çıktığı sahnede zor anlar yaşadı. Ödül aldığı için hissettiği duygulardan bahseden oyuncunun konuşma esnasından elbisesinin arkası yırtıldı.

Eliyle elbisesine müdahale eden oyuncu "Ne dediğimi bilmiyorum aman tanrım. Kesinlikle iyiyim. Elbisem yırtıldı. Gayet eminim. Oh, oğlum, bu gerçekten... Bu gerçekten çok bunaltıcı. Üzgünüm... İnkar edebilirdim ama bu anın hayalini o kadar uzun zamandır kuruyordum ki, bunun gerçekleşmesi pek mümkün görünmüyordu ve şimdi burada duruyorum ve her şey aklımdan uçup gitti" ifadelerini kullandı.