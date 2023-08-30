Ortalık fena karışacak! Tuğba Ekinci'den TV8'de program yapacak olan Demet Akalın'a 'Kürek gibi kadın' benzetmesi

Demet Akalın, TV8'de gündüz kuşağı programı için Acun Ilıcalı ile anlaştı. Haberi gören Tuğba Ekinci, Akalın için "Ekranda kürek gibi duran kadınlara para vermek nedir" yorumunu yaptı.

Yaptığı yorumlarla ve paylaşımlarıyla adından söz ettiren Tuğba Ekinci'nin, TV8'de program yapacak olan Demet Akalın'a "Kürek gibi kadın benzetmesi" gündeme damga vurdu.

PROGRAM MÜJDESİNİ PAYLAŞIMIYLA DUYURDU

Müzik kariyerinin yanı sıra daha önce Star TV'de Alişan ile gündüz kuşağında program sunan Demet Akalın, yeni sezon için TV8'e transfer oldu. Akalın, güzel haberi de Acun Ilıcalı ile çektirdiği pozla verdi. Instagram hesabından Acun Ilıcalı ile bir fotoğrafını paylaşan Akalın "Hayırlı olsun diyelim mi?" notunu düştü.

"KÜREK GİBİ KADIN BENZETMESİ"

Magazin dünyasının sivri dilli ünlüleri arasından olan Tuğba Ekinci haberleri görünce sosyal medya hesabından tartışma yaratacak bir paylaşımda bulundu. Ekinci, Demet Akalın'ın paylaşımını alıntılayarak "Ölü yatırım olmuş sevgili Acun Ilıca yaşayıp görmeyi beklemeye gerek yoktu . Ekranda kürek gibi duran kadınlara para vermek nedir enteresan" yorumunu yaptı. Akalın'ın paylaşıma ne cevap vereceği ise şimdiden merak konusu oldu.