Altan Gencebay, babası Orhan Gencebay'ı nikahına çağırmadı

Orhan Gencebay'ın Azize Gencebay ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Altan Gencebay sevgilisi Berna Arduç ile sade bir törenle Beykoz'daki bir mekânda dünya evine girdi. 2021 yılında oğlunun annesi Eda Edgü'den boşanan 54 yaşındaki Altan Gencebay'ın bu ikinci evliliği oldu.

"HER ŞEYİN HAYIRLISI"

Instagram hesabından nikahtan birçok kare paylaşan Altan Gencebay "Sağlıkla, huzurla, mutlulukla, saygıyla ve sevgiyle nasip olan kısmetimizle, her şeyin hayırlısı ve kolayıyla nice güzel günleri yaşamak dileğiyle sevgilim" ifadelerini kullandı.

SEVİM EMRE'DEN AÇIKLAMA

Nikâh töreninde gözler Orhan Gencebay'ı aradı ama o yoktu. Gencebay'ın hayat arkadaşı Sevim Emre "Orhan Bey ile nikâhtan haberimiz yoktu. Sade bir törenle evlenmişler" açıklamasını yaptı.