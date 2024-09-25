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Altan Gencebay, babası Orhan Gencebay'ı nikahına çağırmadı

Altan Gencebay, babası Orhan Gencebay'ı nikahına çağırmadı
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Usta sanatçı Orhan Gencebay'ın oğlu Altan Gencebay, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Berna Arduç ile evlendi. Ancak, bu mutlu günlerinde ünlü sanatçı Orhan Gencebay'ın nikaha davet edilmediği öğrenildi.

Orhan Gencebay'ın Azize Gencebay ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Altan Gencebay sevgilisi Berna Arduç ile sade bir törenle Beykoz'daki bir mekânda dünya evine girdi. 2021 yılında oğlunun annesi Eda Edgü'den boşanan 54 yaşındaki Altan Gencebay'ın bu ikinci evliliği oldu.

Orhan Gencebay'a soğuk duş! Oğlu, düğününe çağırmadı

"HER ŞEYİN HAYIRLISI"

Instagram hesabından nikahtan birçok kare paylaşan Altan Gencebay "Sağlıkla, huzurla, mutlulukla, saygıyla ve sevgiyle nasip olan kısmetimizle, her şeyin hayırlısı ve kolayıyla nice güzel günleri yaşamak dileğiyle sevgilim" ifadelerini kullandı.

Orhan Gencebay'a soğuk duş! Oğlu, düğününe çağırmadı

SEVİM EMRE'DEN AÇIKLAMA

Nikâh töreninde gözler Orhan Gencebay'ı aradı ama o yoktu. Gencebay'ın hayat arkadaşı Sevim Emre "Orhan Bey ile nikâhtan haberimiz yoktu. Sade bir törenle evlenmişler" açıklamasını yaptı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Orhan Gencebay Orhan Gencebay Magazin Yaşam

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Yorumlar (10)

BLACK LİON LİON:

Orhan müsait değilmiş sarayda yağlama , yalama yapıyormuş o yüzden gidememiş .

52
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CAN Işık:

İyi yapmış karakterli çocuk muş

59
33
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şahabettin Ayyıldız:

Belki de çok yalaka olduğu için

25
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Citoles Cipralex:

İyi yapmış

32
25
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Köfteci Jardel:

Sevgili gönül dostları..

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İbrahim Demirel:

İnsan ne olursa olsun babaya bunu yapmaz. Maması kesilen babaya düşman oluyor. Sanki bu dünyaya gökten zembille indi.

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Onuncu Köy:

Babası ölünce mirası için ortalığa çıkar ama . Orhan Gencebay vakıf kurup tüm varlığını oraya bağışlarsa tek kuruş alamaz .

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