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Open Stage İlkbahar- Yaz moda günleri başladı

Haberler.com - Magazin
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Open Stage İlkbahar- Yaz moda günleri başladı

Open Stage İlkbahar- Yaz moda günleri Erkan Eren'in "Elbette Kadın" adını verdiği koleksiyonu ile açıldı. Uzun bir aradan sonra podyuma çıkan manken Senem Kuyucuoğlu'nun ayağının burkulması ise üzüntüye neden oldu.

Open Stage İlkbahar- Yaz moda günleri başladı. Defileye moda severler büyük ilgi gösterdi. Eren'in özenle hazırladığı ilkbahar yaz kolleksiyonunu tanıtmak için aralarında Özge Ulusoy, Gizem Özdilli, Senem Kuyucuoğlu gibi ünlü isimlerin de bulunduğu 25 manken sahneye çıktı.

TALİHSİZ ANLAR YAŞANDI

Organizasyonunu ve sanat yönetmenliğini Banu Noyan'ın üstlendiği Openstage Moda Günlerinde yıllardır podyuma çıkmayan Senem Kuyucuoğlu podyum da iki kez ayağını burktu ve zor anlar yaşadı.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Banu Noyan bekleyen sağlık görevlilerini kulise alıp ünlü mankene acil müdahale ettirerek göz yaşlarına boğulan mankeni sakinleştirdi. Kuyucuoğlu o anları, "Bunca yıldır podyuma çıkmıyorum çok heyecanla bugünü bekledim ve bugün yaşadığıma bak" diye anlattı. Banu Noyan ünlü mankeni zor sakinleştirdiğini söyleyerek üzüntüsünü dile getirdi.

Open Stage İlkbahar- Yaz moda günleri başladı

Open Stage İlkbahar- Yaz moda günleri başladı

Open Stage İlkbahar- Yaz moda günleri başladı

Open Stage İlkbahar- Yaz moda günleri başladı

Open Stage İlkbahar- Yaz moda günleri başladı

Haberler.com - Magazin

Senem Kuyucuoğlu, Özge Ulusoy, Magazin, Haberler

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