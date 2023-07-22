İstek şarkı yüzünden öldürülen Onur Şener cinayetinde gerekçeli karar açıklandı

Ankara'da istek şarkı yüzünden öldürülen müzisyen Onur Şener'in davasında İlker Karakaş ve Ali Gündüz 'kasten öldürme' 25'er yıl hapis cezası verildi. Diğer tutuklu sanık Semih Soyalp ile tutuksuz sanıklar Jale Erberk ve Gözde Gündüz'ün ise beraatına karar verildi. Mahkeme başkanının itirazı üzerine Soyalp'in de 'kasten öldürme' suçundan yargılanması istenirken Şener'in avukatı Meltem Banko, "Bu cinayeti 5 sanık birlikte işlemişlerdir. Sadece 2 sanığın ceza alması yüreklere su serpmedi" dedi.

Ankara'da müzisyen Onur Şener'in (45), eğlence mekanında istek parça çalmayı kabul etmediği için çıkan kavgada öldürülmesiyle ilgili tutuklu 3 sanıktan Semih Soyalp'in beraat etmesine, mahkeme başkanının şerh koyduğu ortaya çıktı. Mahkeme Başkanı Mehmet Ali Karaseyfioğlu, Onur Şener'in, sanıkların fiziksel yapılarına göre daha iri yapılı ve kuvvetli olduğu, 1 veya 2 sanığın direncini kırmasının mümkün görülmediği ve ancak 3 sanığın eylem birlikteliği içinde hareket etmesi halinde direncini kırmalarının mümkün olacağına dikkat çekerek, Semih Soyalp'in de suçtan hüküm giymesi gerektiğini belirtti. Şener'in avukatı Meltem Banko ise olayla ilgili sadece 2 kişinin yargılanmasına itiraz etti.

MELTEM BANKO: ERKEK SANIKLAR BARDAKLARI SİLAH OLARAK KULLANDI

Onur Şener'i ailesi Erhan Şener, Pınar Şener, Leyla Pınar vekili Av. Meltem Banko,karar duruşması gerçekleştirilen Onur Şener Cinayeti için şu beyanlarda bulundu; "Onur Şener'i 2 kişinin öldürdüğü yönündeki değerlendirmeye değinecek olursak, duruşmalarda defaatle belirttiğimiz husus olan ve Heyet Başkanının da tarafımızı destekler nitelikteki muhalefet oy yazısında detaylıca izah ettiği gibi Onur'un sanıklara göre iri yapılı ve kuvvetli biri olduğu, bir veya iki sanığın Onur ile mücadele sırasında Onur'un direnci kırmasının mümkün görülmediği, açıktır. Yani özetle Onur'u, 2 kişinin öldürdüğünü düşünmek yerine 3 erkek sanığında olaya dahil olduğunu değerlendirmek makul mantığa daha yakın olacaktır. Ayrıca tüm erkek sanıkların silah olarak kullanılan bardaklar üzerinde delillerine rastlanması da göz önüne alınırsa tüm erkek sanıklar yönünden müşterek değerlendirme yapmak yüksek yargı kararları uyarınca zaruriyettir."

Av. Meltem Banko

"MÜEBBET HAPİS YERİNE CEZALARIN HAFİFLETİLMESİ HUKUKA AYKIRIDIR"

"Ayrıca duruşmada asla pişmanlık belirtisi göstermeyen aksine bu olayın sorumlusunu şu an toprağın altında olan Onur gibi göstermeye çalışan, Onur'un bu hazin sonu hak ettiğini ima eden ve duruşma esnasında Onur'a 'sarhoş şarkıcı' diyerek maktulün hatırasına hakaret edecek kadar ileri giden sanıklara takdiri iyi hal indirim nedenleri uygulanarak müebbet hapis yerine cezalarının hafifletilmesi, tamamen hukuka aykırıdır.

"KADIN SANIKLAR PİŞMANLIK BELİRTİSİ GÖSTERMEDİ"

Ek olarak olayı başlatanların kadın sanıklar olduğu, bu kadınların olay sonunda ve dava sürecinde hiçbir pişmanlık belirtisi göstermedikleri, asıl suçlunun Onur Şener olduğunu belirttikleri gözetildiğinde kadınlar hakkında beraat hükmedilmesi tarafımızca bariz bir olay analizi hatası olmuş ve mahkeme cinsiyet konusunda pozitif ayrımcılığa giderek maddi gerçeklikten uzaklaşmıştır. Bu süreçte maddi gerçeğe uygun olarak sanıkların hak ettikleri cezaları almaları için hukuki mücadelemize sonuna kadar devam edeceğiz."

NE OLDU?

Mahkemenin gerekçeli kararı açıklandı. Kararda sanık İlker Karakaş'ın, kırık bira bardağı ile Şener'in hayati bölgelerini hedef alarak birden fazla darbe ile yaralama eylemini gerçekleştirdiği, ani gelişen öldürme kastı ile saldırdığı ve 'kasten öldürme' suçunu işlediği belirtildi. Sanık Ali Gündüz'ün de arkadaşı İlker Karakaş'a engel olmak yerine, onun daha sonraki eylemlerini kolaylaştırır şekilde, elinde derin kesi ve kolunda orta derecede kemik kırığına neden olacak şiddette Onur Şener'le mücadeleye devam ettiği belirtildi. Ali Gündüz'ün, İlker Karakaş ile birlikte eylem birlikteliği ile güçlü fizik yapısına sahip olan Onur Şener'in direncini kırıp 'kasten öldürme' suçuna iştirak ettiğine dikkat çekildi.

3 KİŞİNİN BERAATİNE KARAR VERİLDİ

Beraat kararı verilen tutuklu sanık Semih Soyalp'in ise ani gelişen kavgayı ayırmaya çalışmasının dışında başka bir amaç içinde olduğu yönünde her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı belirtildi. Tutuksuz sanıklar Jale Erberk ve Gözde Gündüz'ün de doğrudan suça iştirak ettikleri veya eylemi kolaylaştırdıkları yönünde delil bulunmadığına dikkat çekildi.

MAHKEME BAŞKANINDAN SEMİH SOYALP KARINA KARŞI OY

Ancak Mahkeme Başkanı Mehmet Ali Karaseyfioğlu, tutuklu sanık Semih Soyalp'in beraat kararına muhalefet ederek, karşı oy verdi. Karaseyfioğlu'nun karşı oy gerekçesinde; Onur Şener'in kafa, ağız, boyun ve sol ön koldan derin keskin cisim yarası, sol göz, alın, yüz, yanak, çene, karın, kollar ve bacak kısımlarında çok sayıda ekimoz ve çok sayıda kesi, lezyonlar ve sıyrık şeklinde yaralar olduğuna dikkat çekildi. Sanıklar İlker Karakaş, Ali Gündüz ve Semih Soyalp'in ellerindeki cam bardaklar ile Şener'e saldırıp, eylem birlikteliği içinde hareket ettikleri belirtildi. Onur Şener'in adli tıp raporu doğrultusundaki kilosu, fiziksel yapısı ile iri yapılı ve cüsseli biri olduğuna dikkat çekildi. Onur Şener'in, sanıkların duruşmada gözlemlenen fiziksel yapılarına göre daha iri yapılı ve kuvvetli olduğu, 1 veya 2 sanığın direncini kırmasının mümkün görülmediği ve ancak 3 sanığın eylem birlikteliği içinde hareket etmesi halinde Onur Şener'in direncini kırmalarının mümkün olacağı belirtildi. 3 sanığın ellerinde kesici cisim yaralarının bulunduğu, bu şekilde ellerinde cam bardak gibi kesici cismin bulunduğunun maddi delillerle sabit olduğu, maktul ile çok şiddetli ve yoğun bir şekilde kavgaya tutuşup, birlikte hareket ederek, maktulün direncini kırarak, birbirlerinin eylemlerini kolaylaştırdıklarına işaret edildi. Bu nedenle Semih Soyalp'in de 'kasten öldürme' suçundan cezalandırılması gerektiği belirtildi.

TANIK CİNAYET ANINI ANBEAN ANLATTI

Duruşmada ifade veren tanık ise Onur Şener cinayetini anbean anlatarak şunları söyledi: "Olayda rahmetli olan Onur Şener'i yaklaşık 1 yıldır tanırım, son 4 aydır da gönül ilişkimiz vardı. Olayda kavgayı gerçekleştiren şahısları daha önce hiç görmedim ve tanımam. Onur program bittikten sonra arkadaşlarıyla kutlama yapacaklarını ve müşterilerin mekandan ayrılmaları gerektiğini söyledi. Amacı arkadaşının eşleri ile birlikte kutlama yapmaktı ancak buna rağmen müşteriler bardan ayrılmadılar. Sahneye uzak barın olduğu yerdeki masada bulunan 2 bayan 3 erkek olmak üzere 5 kişilik grup Onur'dan istek parça çalmasını istediler. Onur da masada bulunan kişiler programın bittiğini istedikleri parçayı çalamayacağımı söyleyerek yanlarına gitti. Masada bulunan ismini bilmediğim sarışın bayan şahıs Onur'a hitaben 'biz de buranın eski müşterisiyiz, çıkmayacağız' dedi. Akabinde Onur ve masadaki şahıslar arasında ağız münakaşası ve itekleşme yaşandı. Personeller ve mekanda bulunan diğer müşteriler araya girerek masadaki grubu dışarıya çıkardılar."

"5 KİŞİ ONUR'U DARETMEYE BAŞLADI"

"Bayan şahıslar mekandan ayrılmak için dışarı çıktılar ve ben de Onur ile birlikte bayanları uğurlamak için dışarı çıktık. Onur az önce içeride tartıştığı gurubun beklediği görünce gurubun yanına gitti ve konuşmaya başladılar bir müddet sonra da grupta bulunan bütün şahıslar Onur ile arbede yaşamaya başladı. Kaldırımda başlayan bu arbede şahıslar Onur'u iteklemesiyle yola taştı ve 5 şahıs da Onur'u darbetmeye başladılar."

"ONUR KANLAR İÇİNDE KALDI, NABZINI HİSSETMEDİM"

"Onur kanlar içinde kaldı. Onur'un bir müddet sonra nabzını hissetmedim ve kalp masajına başladım, suni teneffüs yapmak için eğildiğimde ağzının kenarının kesildiğini gördüm. Burnundan suni teneffüs yaptım. Akabinde polisler geldi ambulans gelene kadar ben ilk yardıma devam ettim sonrasında ambulans geldi ve Onur'u hastaneye götürdüler. Onur'un boynunda, kafasının arkasında, ağzının kenarında kesikler vardı, çok fazla kan kaybetmişti."