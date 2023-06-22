Önü tamamen açık elbise giyen Nesrin Cavadzade düğün törenine damga vurdu

Yasak Elma dizisindeki rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Eda Ece, 4 yıldır aşk yaşadığı Anadolu Efes'in basketbolcusu Buğrahan Tuncer ile dün akşam nikah masasına oturdu. Birçok ünlü ismin katıldığı tören şıklık yarışına sahne oldu. Nesrin Cavadzade ise cesur göğüs dekoltesiyle tüm dikkatleri üzerinde topladı.

DEKOLTESİYLE DİKKAT ÇEKTİ

Siyah, balık şeklinde elbise tercih eden güzel oyuncu tamamen açık olan göğüs kısmını incilerle kamufle etti. Törene annesiyle katılan ünlü oyuncunun cesur dekoltesini görenler gözlerini alamadı. Öte yandan Nesrin Cavadzade'nin annesine olan benzerliği de dikkatlerden kaçmadı.

ÜNLÜ İSİMLER AKIN ETTİ

Eda Ece ve Buğrahan Tuncer çiftinin düğününe İrem Sak, Furkan Korkmaz, Gupse Özay, Barış Arduç, Gamze Erçel, Caner Yıldırım, Hande Erçel, Hakan Sabancı, Nesrin Cavadzade, Danla Bilic, Cemal Can Canseven, Biran Damla Yılmaz, Nilperi Şahinkaya, Yasemin Özilhan, Yıldız Çağrı Atiksoy, Berk Oktay, Ayşegül Aldinç, gibi birbirinden ünlü isimler yer aldı.