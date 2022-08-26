OnlyFans modeli Daisy Delacroix süpermarkette cinsel tacize uğradı

Kaliforniya'da süpermarkette skandal bir olay yaşandı. OnlyFans modeli Daisy Delacroix , genç adam tarafından tacize uğradı.

MODELE DOĞRU YÜRÜYOR

Sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde modelin alışveriş yaptığı sırada şarküteri bölümündeki etleri incelerken kısa bir üst ve bisiklet şortu giydiği görülüyor. Kapüşonlu giyen ve kimliği belirlenemeyen saldırgan, modeli taciz etmeden önce arsızca Delacroix'e doğru yürüyor.

SALDIRGANI AZARLADI

Ardından saldırgan Delacroix'in arkasından gelerek kalçasına dokundu. Bir anda neye uğradığını şaşıran model saldırganı azarladı.

KALÇAMA DOKUNDU

Tacize uğrayan model Delacroix yaşadığı olayı şu sözlerle anlattı. Delocroix, "Bu adam arkamdan geeliyor, kalçama dokunuyor ve kulağıma naber bebeğim diye fısıldadı. Tam bir şoktayım. Bunu yeterince vurgulayamıyorum. Lütfen çevrenize dikkat edin" dedi.

ÇOK SAYIDA YORUM GELDİ

Öte yandan sosyal medyadan paylaşılan videoya kısa sürede beğeni ve yorum geldi.Birkaç erkek yorumcu Delacroix'ya pek sempati duymadı ve onun topluluğuna nişan aldı. Yorumlar arasında en dikkat çeken "Gold's Gym'de değilsin. Kıyafet giyin" ve "Neden market alışverişine giderken bunu giydin?"ifadeleri yer aldı.

Başka bir yorumda ise Delacroix'in bunu istediğini" iddia ederek, ek bir kötüleyici açıklama yapmadan önce şunları söyledi: "Eğer kendine saygı duyarsa, ona dokunmaz. Şahsen karımın bu tür kıyafetleri giymesine asla izin vermem" dedi.