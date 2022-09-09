Kraliçe Elizabeth'in ölümüyle bir devir kapandı! Gözde gelinin unvanı değişti

İngiltere tarihinin en önemli isimlerinin başında gelen Kraliçe İkinci Elizabeth, 96 yaşında Balmoral'da hayatını kaybetti. Kraliçe'nin ölümünün ardından Prens Charles'ın kral olmasıyla birlikte Kate Middleton ve Prens William'ın da unvanları değişti. Middleton artık "prenses" olacak.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth hayatını kaybetmesiyle resmen bir devir kapandı. Kraliçe'nin ölümü 'Londra Köprüsü yıkıldı' parolasıyla duyuruldu. Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümüyle, en büyük oğlu eski Galler Prensi Charles İngiltere'nin yeni kralı ve devlet başkanı oldu.

UNVANLARI DEĞİŞTİ

Prens William ve Kate Middleton'ın da Kraliçe'nin ölümünün ardında unvanları değişti. Cornwall Dükü unvanına sahip olan Prens Charles'ın yeni kral olmasının ardından, Cornwall unvanı, oğlu Prens William ve onun eşi Kate Middleton'a geçti.

PRENSES OLACAK

Her ikisi de 40 yaşında olan üç çocuklu Prens William ve Kate Middleton çifti aynı zamanda Charles ile Prenses Diana'nın sahip olduğu bir unvan olan Galler Prensi ve Prensesi unvanlarına da sahip olacak.