Oktay Kaynarca ve Cem Yılmaz, sağlık çalışanlarına şiddete tepki gösterdi - Haberler

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Oktay Kaynarca ve Cem Yılmaz, sağlık çalışanlarına şiddete tepki gösterdi

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Konya'da Dr. Ekrem Karakaya'nın görevi başında öldürülmesi sonrası sağlıkta şiddete tepkiler çığ gibi büyümeye başladı. Oktay Kaynarca ve Cem Yılmaz da sosyal medya hesaplarından paylaşım yaparak yaşanan şiddete tepki gösterdi.

Dün Konya Şehir Hastanesi'ne gelen Hacı Mehmet Akçay, kardiyoloji uzmanı doktor Ekrem Karakaya'yı silahla vurduktan sonra intihar etti. Karakaya ve Akçay, ameliyata alındı ancak ikisi de kurtarılamadı. Yaşanan son olayın ardından Twitter'da "Doktoruma Dokunma" etiketiyle tepkiler gelmeye başladı.

Karakaya'nın öldürülmesine tepki olarak İstanbul'da da sağlık çalışanları eylem yaptı. Çapa'da bulunan İstanbul Tıp Fakültesi girişinde toplanıp İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'ne yürüyüş yapmak isteyen sağlık çalışanlarına polis izin vermedi.

Sağlıkçıların yapılan şiddeti kınayan vatandaşların başında ünlü isimler de yer aldı. Gündeme dair yaptığı yorumlarla sık sık adından söz ettiren Cem Yılmaz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Yalnızca pandemi boyunca yaptıkları fedakarlık bile çabuk unutulan, uğruna ömür harcanan bir meslek sahibi doktorların ve tüm sağlık personelinin haklı protestosunu destekliyorum. Artık topyekün bir kültür meselesine dönüşen bu ve benzeri dertleri hak etmiyoruz" dedi.

Oktay Kaynarca ve Cem Yılmaz, sağlık çalışanlarına şiddete tepki gösterdi

Instagram hesabından paylaşım yapan oyuncu Oktay Kaynarca ise "Bu ülkede tedavi etmeye çalıştığı hayvan tarafından zarar gören veteriner sayısı, insanı tedavi etmeye çalışırken zarar gören hekim sayısından daha az. Sağlıkta şiddete en ağır ceza yaptırımları gelmelidir" ifadelerini kullandı.

Oktay Kaynarca ve Cem Yılmaz, sağlık çalışanlarına şiddete tepki gösterdi

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Oktay Kaynarca Cem Yılmaz Magazin Haberler

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Yorumlar (1)

Hacı Şembeki:

Milleti için yapilan Sanata ve vatanını seven sanatciya saygi duyarım.bazı tipler, yatıp kalkıp, ortalık bir karışsa diye gece gündüz dua ediyor galiba. sanki pusudalar.Yangın çıktığında, ağaç kesildiğinde, deprem olduğunda ,yangına körükle giden tipler..

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